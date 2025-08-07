ΑΕΚ: Να βάλει βάσεις πρόκρισης στην Κύπρο απέναντι στον Άρη Λεμεσού

Η ΑΕΚ φιλοξενείται σήμερα (19:00) από τον Άρη Λεμεσού στο «Alphamega Stadium» , στο πρώτο ματς του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Η «Ένωση» θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης απέναντι στην κυπριακή ομάδα, έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό της, με πάνω από 2.000 φιλάθλους της στις εξέδρες του γηπέδου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει έναν «πονοκέφαλο» για το δεξί άκρο της άμυνας, με τον Λάζαρο Ρότα να μένει εκτός λόγω αδιαθεσίας και η συμμετοχή του στο παιχνίδι είναι αμφίβολη. Αν δεν καταφέρει να παίξει ο Έλληνας μπακ, θα υπάρχει σοβαρό θέμα, καθώς είναι εκτός λίστας ο Μόουζες Οντουμπάτζο. Αντίθετα, βρίσκεται στην αποστολή το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πήρε τη θέση του Μαρσιάλ, που δεν υπολογίζεται και στον επαναληπτικό της «Opap Arena».

Από την άλλη, ο Άρης Λεμεσού μετά την πρόκριση επί της Ακαδημίας Πούσκας, θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο απέναντι στην ΑΕΚ και να προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση. Η κυπριακή ομάδα διαθέτει αρκετούς παίκτες που μπορούν να κάνουν «ζημιά», με τον Κακουλλή και τον Χαραλάμπους να αποτελούν δύο από τις πιο δυνατές προσθήκες του φετινού καλοκαιριού, στα μετόπισθεν ξεχωρίζει η παρουσία του πολύπειρου στόπερ Μπάλογκαν, ενώ εξίσου επικίνδυνοι είναι οι Κοκόριν και Κβιλιτάια.

Πιθανές ενδεκάδες στο Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ:

Άρης Λεμεσού: Βαναΐλσον, Κορέια, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Γιαγκό, Χαραλάμπους, Μαρχίεφ, Μόντνορ, Κακουλλής, Γκάουστατ, Κβιλιτάια

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι.