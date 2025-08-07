ΑΕΚ: Να βάλει βάσεις πρόκρισης στην Κύπρο απέναντι στον Άρη Λεμεσού
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Κύπρο τον Άρη Λεμεσού, (19:00), στον πρώτο αγώνα της σειράς, με την «Ένωση» να θέλει να βάλει θεμέλια πρόκρισης για τα playoffs του Conference League.
- Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου
- Μυστήριο με την 59χρονη Βρετανίδα που αγνοείται - Η τελευταία φωτογραφία της πριν εξαφανιστεί
- Ισχυρό πλήγμα από τον ΝΟΚ στην οικοδομή – Τι δείχνουν τα στοιχεία
- Δημογραφική συρρίκνωση-ρεκόρ το 2024 βάζει την Ιαπωνία σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»
Η ΑΕΚ φιλοξενείται σήμερα (19:00) από τον Άρη Λεμεσού στο «Alphamega Stadium» , στο πρώτο ματς του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League.
Η «Ένωση» θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης απέναντι στην κυπριακή ομάδα, έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό της, με πάνω από 2.000 φιλάθλους της στις εξέδρες του γηπέδου.
Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει έναν «πονοκέφαλο» για το δεξί άκρο της άμυνας, με τον Λάζαρο Ρότα να μένει εκτός λόγω αδιαθεσίας και η συμμετοχή του στο παιχνίδι είναι αμφίβολη. Αν δεν καταφέρει να παίξει ο Έλληνας μπακ, θα υπάρχει σοβαρό θέμα, καθώς είναι εκτός λίστας ο Μόουζες Οντουμπάτζο. Αντίθετα, βρίσκεται στην αποστολή το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πήρε τη θέση του Μαρσιάλ, που δεν υπολογίζεται και στον επαναληπτικό της «Opap Arena».
Από την άλλη, ο Άρης Λεμεσού μετά την πρόκριση επί της Ακαδημίας Πούσκας, θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο απέναντι στην ΑΕΚ και να προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση. Η κυπριακή ομάδα διαθέτει αρκετούς παίκτες που μπορούν να κάνουν «ζημιά», με τον Κακουλλή και τον Χαραλάμπους να αποτελούν δύο από τις πιο δυνατές προσθήκες του φετινού καλοκαιριού, στα μετόπισθεν ξεχωρίζει η παρουσία του πολύπειρου στόπερ Μπάλογκαν, ενώ εξίσου επικίνδυνοι είναι οι Κοκόριν και Κβιλιτάια.
Πιθανές ενδεκάδες στο Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ:
Άρης Λεμεσού: Βαναΐλσον, Κορέια, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Γιαγκό, Χαραλάμπους, Μαρχίεφ, Μόντνορ, Κακουλλής, Γκάουστατ, Κβιλιτάια
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι.
- Πέσιτς: «Η Ελλάδα είναι μία από τις ομάδες υποψήφιες για μετάλλιο»
- Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αβδάλα στην προπόνηση του Βιρτζίνια Τεκ (vid)
- Προπονητής Κρουζ Αζούλ: «Περιμένουμε να φύγει ο Γιακουμάκης»
- Νέα σενάρια για Χάιλαντ και Ολυμπιακό
- ΑΕΚ: Να βάλει βάσεις πρόκρισης στην Κύπρο απέναντι στον Άρη Λεμεσού
- Η Νιούκαστλ έστειλε τον Ίσακ να… προπονείται μόνος του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις