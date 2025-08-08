Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα η Νάγια Βενιαμίν
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της 20χρονης Νάγια Βενιαμίν για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του συλλόγου.
Την έναρξη της συνεργασίας του με τη Νάγια Βενιαμίν ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η 20χρονη επιθετικός, διεθνής με την Εθνική Νεανίδων και Κορασίδων, υπέγραψε και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών των «ερυθρόλευκων».
Η Νάγια Βενιαμίν δήλωσε χαρούμενη που εντάσσεται στον Ολυμπιακό και θέλει με δουλειά και υπομονή να βοηθήσει τη νέα γυναικεία ομάδα να πρωταγωνιστήσει, ευχόμενη υγεία και επιτυχίες στη σεζόν.
«Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου και θα συμβάλλω στην εξέλιξη της νεοσύστατης ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με ιστορία και υψηλούς στόχους που ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα αγωνιστική χρονιά. Με πολλή δουλειά και υπομονή θα χτίσουμε μια δυνατή ομάδα για να πρωταγωνιστεί. Εύχομαι μια σεζόν με υγεία επιτυχίες χωρίς τραυματισμούς. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο», ανέφερε στις πρώτες της δηλώσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Νάγια Βενιαμίν. Η 20χρονη (ημ. γέννησης 21/07/2005) επιθετικός, διεθνής με την Εθνική Νεανίδων και Κορασίδων, υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του συλλόγου.
Προηγούμενες ομάδες:
2019-2020: Τράχωνες Αλίμου
2020-2024: Ολυμπιάδα Υμηττού
2024-2025: ΑΕΚ
