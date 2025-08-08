Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα η Νάγια Βενιαμίν

Την έναρξη της συνεργασίας του με τη Νάγια Βενιαμίν ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η 20χρονη επιθετικός, διεθνής με την Εθνική Νεανίδων και Κορασίδων, υπέγραψε και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών των «ερυθρόλευκων».

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Νάγια Βενιαμίν. Η 20χρονη (ημ. γέννησης 21/07/2005) επιθετικός, διεθνής με την Εθνική Νεανίδων και Κορασίδων, υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του συλλόγου.

Στις πρώτες της δηλώσεις ως αθλήτρια του Ολυμπιακού, η Νάγια Βενιαμίν ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου και θα συμβάλλω στην εξέλιξη της νεοσύστατης ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με ιστορία και υψηλούς στόχους που ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα αγωνιστική χρονιά. Με πολλή δουλειά και υπομονή θα χτίσουμε μια δυνατή ομάδα για να πρωταγωνιστεί. Εύχομαι μια σεζόν με υγεία επιτυχίες χωρίς τραυματισμούς. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».

Προηγούμενες ομάδες:

2019-2020: Τράχωνες Αλίμου

2020-2024: Ολυμπιάδα Υμηττού

2024-2025: ΑΕΚ