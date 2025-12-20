newspaper
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
19.12.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
Η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλύπτει μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλύπτει μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν

Εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αφορούν στην εγκληματική δράση του Τζέφρι Επσταϊν θα αποκαλυφθούν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να δημοσιοποιεί τμήμα του φακέλου αυτής της πολύκροτης υπόθεσης.

Σύνταξη
Spotlight

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης άρχισε σήμερα Σάββατο να δημοσιοποιεί εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αφορούν το σκάνδαλο Επσταϊν, έπειτα από μήνες υπεκφυγών του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα αυτό (στη φωτογραφία αρχείου του House Oversight Committee Democrats via Reuters, επάνω, ο Τζέφρι Επσταϊν).

Τα έγγραφα, που προέρχονται από την έρευνα των αμερικανικών αρχών για τον νεοϋορκέζο επιδραστικό χρηματιστή και δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Τζέφρι Επσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019, αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις του με εξέχουσες προσωπικότητες, εκ των οποίων ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Ενα πρώτο μέρος του φακέλου Επσταϊν, με εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα, θα δημοσιοποιηθεί εντός της ημέρας

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διεξάγει προεκλογική εκστρατεία το 2024 δεσμευόμενος για πλήρη διαφάνεια, ήταν επί μήνες απρόθυμος να τηρήσει την υπόσχεσή του, καταλήγοντας να χαρακτηρίσει «φάρσα» την υπόθεση αυτήν, την οποία εργαλειοποίησε, όπως δήλωσε, η δημοκρατική αντιπολίτευση.

Η βάση των οπαδών του Τραμπ «MAGA» (Κάντε την Αμερική Ξανά Μεγάλη), εμμονική με το σκάνδαλο, αντέδρασε οργισμένα όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι δεν είχε ανακαλύψει κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση πρόσθετων εγγράφων ή νέες διώξεις.

Αναγκάστηκε

Επειτα από μήνες έντονων αντιδράσεων, ο πρόεδρος αναγκάστηκε να ενδώσει στις πιέσεις του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένων των ρεπουμπλικάνων βουλευτών και γερουσιαστών, θεσπίζοντας τον Νοέμβριο νόμο που απαιτεί από την κυβέρνησή του να δημοσιοποιήσει όλα τα μη διαβαθμισμένα έγγραφα που έχει στην κατοχή της.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε σήμερα ότι ένα πρώτο μέρος του φακέλου, με εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα, θα δημοσιοποιηθεί εντός της ημέρας και πρόσθετο υλικό «μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Πηγή: ΑΠΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
