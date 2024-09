Επεισοδιακή διαδήλωση κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Εκατοντάδες σιίτες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη για να εκφράσουν την οργή τους για τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα από ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού.

Ανεμίζοντας ιρακινές και λιβανέζικες σημαίες, καθώς και αυτές της Χεζμπολάχ, ενώ άλλοι κρατούσαν αφίσες που απεικόνιζαν τον δολοφονηθέντα ηγέτη του σιιτικού κινήματος στον Λίβανο, οι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον κλοιό ασφαλείας με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια.

Βίντεο που μετέδωσε το δίκτυo Rudaw δείχνει τους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας να χρησιμοποιούν κανόνια νερού για να απωθήσουν το εξαγριωμένο πλήθος, που απαιτούσε αντίποινα κατά του Ισραήλ.

Σιιτικά κόμματα που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν σημαντική επιρροή στο Ιράκ. Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ έχει προσφέρει σημαντική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια σε σιιτικές πολιτοφυλακές της χώρας, με σκοπό να επεκταθεί η επιρροή του Ιράν στο γειτονικό Ιράκ.

This should happen to every American embassy in the region—protesters are storming the US embassy in Baghdad, outraged over the assassination of Hezbollah’s Secretary-General, Martyr Hassan Nasrallah. 🔥 #ExpelAmericansFromTheMiddleEast pic.twitter.com/i81kVe3d4q — Mohamad Al Shami محمد الشامي 🇾🇪🇵🇸 (@mamashami) September 28, 2024

Μεγάλη μερίδα των διαδηλωτών άνηκαν στις Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης, ενώ έφεραν σημαίες των πολιτοφυλακών τους

«Θεού θέλοντος, αν η κατάσταση το απαιτήσει, θα πάμε στη Βηρυτό… για να πολεμήσουμε το Ισραήλ και την Αμερική, που είναι ο μεγαλύτερος διάβολος στο πρόσωπο της γης», πρόσθεσε ο διαδηλωτής.

Πλάνα που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν οργισμένους διαδηλωτές να ορκίζονται να κάψουν την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η εγκληματική πράξη που είχε στόχο τα νότια προάστια (της Βηρυτού) χθες εκφράζει την απερίσκεπτη επιθυμία να επεκταθεί η σύγκρουση εις βάρος των λαών της περιοχής, της ασφάλειας και της σταθερότητάς τους», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σια’ αλ-Σουντάνι.

Ο Χασάν Νασράλα και τα μέλη της Χεζμπολάχ, ήταν και είναι ιδιαίτερα αγαπητά στο Ιράκ, καθώς εκπαιδευτές της Χεζμπολάχ και διοικητές πεδίου, εκπαίδευσαν τις Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης υπό την διοίκηση του Ιρανού στρατηγού Κασσέμ Σουλεϊμάνι, ώστε να εκδιώξουν το Ισλαμικό Κράτος από το Ιράκ και τη Συρία.

🚨🇺🇸/🇮🇶

TV stations in Iraq are encouraging protesters to storm the US embassy From a distance of the large protests, light water cannons are being used to hold the protesters back from storming the American embassy in Baghdad, Iraq pic.twitter.com/8pJttNcOxi — The Uncivilised One (@Sea2Sea1Way) September 28, 2024

Οι Ιρακινές αρχές έκλεισαν την πύλη προς την Πράσινη ζώνη, τον δρόμο που οδηγεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Σάββατο, οι ιρακινές αρχές αποφάσισαν να κλείσουν μία από τις οχυρωμένες πύλες της Πράσινης Ζώνης, όπου στεγάζεται η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, καθώς και άλλω δυτικών κρατών. Μια πηγή ασφαλείας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Shafaq: «Η πύλη Al-Alawi αριθ. 9 έκλεισε για την κυκλοφορία των πολιτών και η είσοδος θα περιορίζεται αποκλειστικά στους κατόχους καρτών της Πράσινης Ζώνης».

Πριν από λίγες ώρες, το βράδυ του Σαββάτου 29 Σεπτεμβρίου εκατοντάδες υποστηρικτές σιιτικών παρατάξεων συγκεντρώθηκαν κοντά στην είσοδο της ισχυρά οχυρωμένης Πράσινης Ζώνης κοντά στην κρεμαστή γέφυρα της Βαγδάτης, επιχειρώντας να παραβιάσουν τη Ζώνη και να εισβάλουν στην πρεσβεία των ΗΠΑ για να εκφράσουν την οργή τους για τη δολοφονία του γενικού γραμματέα της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Στο πλαίσιο αυτό, ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Shafaq: «Οδηγίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκδόθηκαν απόψε στις πρεσβείες τους στο Ιράκ και τη Συρία, αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού εν όψει πιθανής στοχοποίησης».

Νωρίτερα σήμερα, η Χεζμπολάχ θρήνησε τον Νασράλα, ο οποίος εντάχθηκε «στις τάξεις των μεγάλων αθάνατων μαρτύρων, των οποίων ηγήθηκε για σχεδόν 30 χρόνια, οδηγώντας τους από νίκη σε νίκη», μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε την γειτονιά Νταχίγια στα νότια προάστια της Βηρυτού την Παρασκευή. Μόλις χθες, οι ΗΠΑ και το Ιράκ έδωσαν τα χέρια για την αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από τη χώρα, τον Σεπτέμβρη του 2025.

Hundreds gather in Baghdad, Iraq, to protest Israel’s assassination of Hezbollah leader Hassan Nasrallah pic.twitter.com/wvUs0YphqG — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) September 28, 2024

Πηγές: Shafaq, Rudaw, ΑΠΕ