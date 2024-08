Καπνός αναδύεται από την αμερικανική βάση Άιν αλ Άσαντ στο δυτικό Ιράκ, αφού χτυπήθηκε από τουλάχιστον 4 πυραύλους. Δύο ρουκέτες τύπου Αράς των 122 χιλιοστών έπεσαν στην αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ του δυτικού Ιράκ, όπου έχουν την έδρα τους δυνάμεις των ΗΠΑ και άλλων χωρών, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η συγκεκριμένη βάση αποτελεί συχνό στόχο για την Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ. Ομάδα ομπρέλα που περιλαμβάνει κάποιες από τις οργανώσεις εντός των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης. Οι ΔΛΚ είναι ενταγμένες στον στρατό του Ιράκ ως πολιτοφυλακές, αλλά έχουν μια ισχυρή ανεξαρτησία. Οι περισσότερες είναι σιιτικές και έχουν μεγάλο μερίδιο στην συντριβή του ISIS στο Ιράκ και την Συρία.

Δεν είναι σαφές εάν από τις επίθεση υπάρχουν τραυματίες ή ζημιές στη βάση, όμως όπως ανακοίνωσαν οι επιτιθέμενοι σε κανάλι στο Telegram, μια από τις ρουκέτες χτύπησε αντός του στρατοπέδου.

Παρότι η πληροφορία για τις συνολικά τέσσερις ρουκέτες δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από τις ΗΠΑ, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό κάποιες από τις ρουκέρες που εκτοξεύτηκαν να αναχαιτίστηκαν, καθώς η βάση είναι εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας αυτόματα συστήματα άμυνας. Μία από τις πηγές είπε ότι οι πύραυλοι έπεσαν μέσα στη βάση.

⭕#US base struck.

A short time ago a rocket was fired at a US Army base in Ain al-Assad, #Iraq.

Two rockets hit a gas station in the base area. The truck from which the rockets were fired was located on the outskirts of the city of Anbar.

Iraqi sources report that four 122mm… pic.twitter.com/2wkXD87zZv

— Thabiet🇿🇦 (@ThabietCT) August 5, 2024