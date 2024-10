Σύμφωνα με πληροφορίες οι πύραυλοι στόχευσαν κυρίως τον σταθμό ραντάρ εντός της βάσης του κοιτάσματος φυσικού αερίου της αμερικανικής εταιρείας Conoco. Ένα μπαράζ έξι ρουκετών στόχευσε την αμερικανική βάση στο κοίτασμα φυσικού αερίου Conoco στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ, στην ανατολική Συρία, μετέδωσε την Τρίτη ο ανταποκριτής του Al Mayadeen.

Η πηγή επιβεβαίωσε επίσης ότι ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις στο εσωτερικό της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης. Πρόκειται για το τρίτο χτύπημα εντός 7 ημερών προς την αμερικανική βάση.

Στις 21 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, πολλαπλές ρουκέτες έπληξαν την αμερικανική βάση Κονόκο στη Συρία, με τις αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στη βάση της πηγής φυσικού αερίου της Conoco αντέδρασαν με πλήγματα πυροβολικού στα χωριά Χουγουάιτζα Σακρ και Αλ Τζάφρα.

Σε παρόμοια επίθεση στις 19 Οκτωβρίου, άγνωστες πολιτοφυλακές του Ιράκ στόχευσαν το πεδίο της Conoco με δύο χειροβομβίδες με ρουκέτες (RPG). Σε εκείνη την περίπτωση, οι ΗΠΑ ανταπέδωσαν στοχεύοντας την περιοχή του νησιού Σακέρ.

