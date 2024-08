Συναγερμός έχει σημάνει στη Συρία, αφού μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν τα ξημερώμτα του Σαββάτου (10/8) τη στρατιωτική αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην αλ-Τζιρ στα βορειοανατολικά της χώρας.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ακούστηκαν εκρήξεις μέσα στην κατεχόμενη από τους Αμερικανούς βάση του αεροδρομίου Χαράμπ αλ-Τζιρ στην επαρχία Χασάκα.

Οι εκρήξεις προκλήθηκαν προφανώς από drone που στόχευε τη βάση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να βγαίνει καπνός από το εσωτερικό της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος της καταστροφής, ούτε αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός καθώς και ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση.

Ο Λιβανέζος δημοσιογράφος, Χαλίλ Νασράλα, σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: «Είναι σαφές ότι η επίθεση στη μη νόμιμη αμερικανική βάση “Χαράμπ αλ-Τζιρ” στη βόρεια Συρία απόψε – χωρίς να αναληφθεί η ευθύνη – είναι ένα μήνυμα που σχετίζεται με την αμερικανική κινητοποίηση υπό τον τίτλο: αποτροπή της αναμενόμενης ιρανικής αντίδρασης. Είναι η πρώτη ποιοτική επίθεση μέσα στη Συρία από τον περασμένο Φεβρουάριο».

Η ανάρτησή του

Translated:

“It is clear that targeting the illegal #American base «Kharab al-Jir» in northeastern #Syria tonight – without claiming responsibility – is a message related to the American mobilization under the title: repelling the expected Iranian response.

It is the first… https://t.co/DblCD6AF1L — Hala Jaber (@HalaJaber) August 9, 2024

Δείτε εικόνες από την επιδρομή με drones στη βάση των ΗΠΑ

BREAKING‼️: Explosions heard inside the #American «Kharab al-Jir» occupied airport base in the northern countryside of #Hasakah. The explosion was apparently caused by a drone targeting the base, with a fire breaking out and smoke rising from inside it. pic.twitter.com/l3bS6Rriq1 — Hala Jaber (@HalaJaber) August 9, 2024

BREAKING: Suicide drones strike the U.S. military airbase in al-Jir in northeastern Syria. pic.twitter.com/1VVpGJesXk — Visegrád 24 (@visegrad24) August 9, 2024