Νέα φονική επίθεση του Ισραήλ στη Συρία

Τουλάχιστον δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός ισραηλινής πυραυλικής επίθεσης κοντά στη Δαμασκό (φωτογραφία, επάνω, από το syriahr.com), όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας (SANA).

«Γύρω στις 23:40 χθες Τετάρτη, ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση από τα Υψίπεδα του Γκολάν εναντίον τοποθεσιών στο νότιο τμήμα (της χώρας)», αναφέρει το SANA, συμπληρώνοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε εχθρικούς πυραύλους.

BREAKING: ISRAEL BOMB SOUTH OF DAMASCUS, SYRIA

Israeli missiles targeted a large multi-story building in Sayyidah Zaynab, south of Damascus, launched from aircraft flying over southern Lebanon. pic.twitter.com/DiNLrm3aRX

