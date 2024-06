Τουλάχιστον δώδεκα μαχητές προσκείμενοι στο καθεστώς της Συρίας σκοτώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Δευτέρα σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον εργοστασίου, σε κοινότητα κοντά στο Χαλέπι (βόρεια), σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση (φωτογραφία, επάνω, από syriahr.com).

«Τουλάχιστον 12 φιλοϊρανοί μαχητές», τόσο Σύροι όσο και αλλοδαποί, «σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον θέσης στην κοινότητα Χαγιάν, βόρεια του Χαλεπιού, που προκάλεσε ισχυρές εκρήξεις σε εργοστάσιο», εξήγησε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Bombing 3 countries at once is terrorism, not self-defense. pic.twitter.com/cJTaN6eutI

Israel is currently dropping bombs on Aleppo, Syria, one of humanity’s oldest cities.

Σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ που επικαλέστηκαν πηγές τους στις δυνάμεις ασφαλείας, ο βομβαρδισμός του Ισραήλ έγινε «περί τις 00:20» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε «αριθμό θανάτων και ζημιές».

Την 29η Μαΐου, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην κεντρική Συρία καθώς και στην παραθαλάσσια πόλη Μπανίγιας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί παιδί και να τραυματιστούν δέκα άμαχοι, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη Συρία, στη μεγάλη πλειονότητά τους από τον αέρα, αφότου ξέσπασε το 2011 πόλεμος στη χώρα αυτή, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως εγκαταστάσεις ή μέλη οργανώσεων που πρόσκεινται στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ιρανών «συμβούλων» και μονάδων του συριακού στρατού.

The Israelis just bonked Iranian militias in Aleppo, yet the Assadists still waste their ATGMS & drones on poor Syrian farmers every day in the same province. pic.twitter.com/OxyStktI5t

— Aswed (@Asw3dF) June 2, 2024