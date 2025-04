Απίθανο: Πασίγνωστος 23χρονος μπασκετμπολίστας φέρεται να έχει 4 παιδιά με 4 διαφορετικές γυναίκες! (pic)

Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική ζωή του Άντονι Έντουαρτς παίκτη τον Μινεσότα Τίμπεγουλβς, έφερε στο φως η ιστοσελίδα «FadeAwayWorld» με το δημοσίευμα να σοκάρει, για το πως έχει εξελιχθεί η ζωή του σούπερ σταρ των «λύκων».

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Έντουαρντς, ο οποίος είναι μόλις 23 ετών, είναι ήδη πατέρας τεσσάρων παιδιών, που έχουν γεννηθεί από τέσσερις διαφορετικές γυναίκες. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι πως τα μωρά ήρθαν στη ζωή σε διάστημα μόλις δύο ετών.

Anthony Edwards has had 4 kids in the last two years https://t.co/SVAuM1ctpm

— Fadeaway World (@FadeawayWorld) April 3, 2025