«Αρκετά» μέλη του αμερικανικού προσωπικού τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στο Ιράκ σήμερα, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, λένε ότι η ύποπτη επίθεση με πύραυλο έγινε στην αεροπορική βάση Αλ Άσαντ στο Ιράκ, επικαλούμενοι τις αρχικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν. «Το προσωπικό της βάσης διεξάγει εκτίμηση των ζημιών μετά την επίθεση», πρόσθεσε ένας από τους αξιωματούχους.

Δύο ρουκέτες Κατιούσα εκτοξεύθηκαν εναντίον της βάσης στο δυτικό Ιράκ, λένε πηγές ασφαλείας με άλλες πηγές από τo Ιράκ να κάνουν λόγο για ρουκέτες Αράς των 122 χιλιοστών. Μία πηγή ασφαλείας αναφέρει ότι οι ρουκέτες έπεσαν μέσα στη βάση.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για το αν το Ιράν θα κάνει πράξη τον όρκο του να απαντήσει στη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε την περασμένη εβδομάδα στην Τεχεράνη – μία από μια σειρά δολοφονιών ανώτερων στελεχών της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.

⚡️The vehicle reportedly was used to launch rockets at Ain al-Assad airbase in Iraq pic.twitter.com/fBHzwuD9fQ

— MB (@MustafaBadredin) August 5, 2024