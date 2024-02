ΗΠΑ: Χτύπημα drone στην Βαγδάτη σε όχημα που επέβαινε διοικητής της Καταέμπ Χεζμπολάχ – Οι αντιδράσεις

Χτύπημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπληξε αυτοκίνητο στην ιρακινή πρωτεύουσα το βράδυ της Τετάρτης, σκοτώνοντας τρία μέλη της ισχυρής πολιτοφυλακής Kataeb Hezbollah, μεταξύ των οποίων και έναν υψηλόβαθμο διοικητή, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της πολιτοφυλακής.

Το χτύπημα σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο στη συνοικία Μαστάλ στην ανατολική Βαγδάτη. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε καθώς οι ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έψαχναν τα συντρίμμια. Δύο αξιωματούχοι των υποστηριζόμενων από το Ιράν πολιτοφυλακών στο Ιράκ λένε ότι ένας από τους νεκρούς ήταν ο Βισσάμ Μοχάμεντ -Αμπού Μπάκρ- αλ-Σάαντι, ο διοικητής που είναι υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις της Kataeb Hezbollah στη Συρία. Οι αξιωματούχοι μιλούν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν την άδεια να μιλήσουν στους δημοσιογράφους.

Η επίθεση έγινε λίγες ημέρες αφότου ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση σε δεκάδες τοποθεσίες στο Ιράκ και τη Συρία που χρησιμοποιούνται από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν και την Ιρανική Φρουρά της Επανάστασης σε αντίποινα για μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σκότωσε τρεις αμερικανούς στρατιώτες στην Ιορδανία στα τέλη Ιανουαρίου. Πηγές στην ίδια την οργάνωση αναγνώρισαν το δεύτερο ανώτερο διοικητή ως τον Αρκάν αλ-Αλάουι.

At least three explosions heard in Baghdad, AlRasafa side near the general security to the east of the capital. Preliminary video showing a targeted car. pic.twitter.com/UQkD8rfqox

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) February 7, 2024