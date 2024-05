Πιτίνο: «Δύο ξεχωριστές ομάδες για μένα που έπαιξαν με καρδιά» (pic)

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Βελιγράδι επικρατώντας της Μακάμπι και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague σε πέμπτο παιχνίδι μέσα στο σπίτι του.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού οι Νικς πέρασαν στο δεύτερο γύρο των playoffs του NBA προσπερνώντας το εμπόδιο των Σίξερς επικρατώντας με 4-2.

Ποια είναι η κοινή συνισταμένη των δύο; Μα φυσικά ο Ρικ Πιτίνο που χάρηκε με τη νίκη και των δύο αγαπημένων του ομάδων με την ψυχή του.

«Η Πέμπτη είναι μία τρομερή μέρα. Ξεκίνησε με την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού που οδήγησε τη σειρά των Playoffs της Euroleague σε Game 5 στην Αθήνα και συνεχίστηκε με την απίστευτη εμφάνιση των Νιου Γιορκ Νικς. Δύο πολύ ξεχωριστές ομάδες για μένα, που έπαιξαν με τρομερή… καρδιά».

Thursday was a special day. Started with a thrilling victory by @paobcgr to force game 5 in Athens, followed by an amazing performance by the @nyknicks. Two special teams that play with tremendous heart!

— Rick Pitino (@RealPitino) May 3, 2024