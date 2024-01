Ιράκ: Έκρηξη σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου από πλήγμα drone

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά έπληξε χθες Πέμπτη εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ, στην περιοχή Σουλεϊμανίγια του ιρακινού Κουρδιστάν, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο δύο αξιωματούχους που ανέφεραν ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο ζημιές περιορισμένης έκτασης.

Η συγκεκριμένη εταίρεια που επλήγη έχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων Χορ Μορ και Τσεμτσεμάλ, τα οποία συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα του Ιράκ.

🛑| 🇮🇶 BREAKING: The explosion that was heard in Soleimanieh, northern Iraq, was due to an attack on a gas field, by the Iraqi resistance (not confirmed yet).

US diplomats in the region hunkered down in bunkers, reportedly.

@FotrosResistance pic.twitter.com/OSsH4L9Sr8

— fr0gz (@frogsarelovely) January 26, 2024