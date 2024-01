Ιράκ: Καταδικάζει την πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Αρμπίλ και προειδοποιεί ότι θα λάβει μέτρα

Η κυβέρνηση του Ιράκ καταδίκασε σήμερα την επίθεση του Ιράν στην Αρμπίλ, με την εκτόξευση ομοβροντίας βαλλιστικών πυραύλων οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε αμάχους.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών στη Βαγδάτη, αναφέρεται ότι θα ληφθούν «μέτρα», μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης -επίλεκτου Σώματος του ιρανικού στρατού- σύμφωνα με την οποία επλήγη «αρχηγείο των κατασκόπων του σιωνιστικού καθεστώτος», ή αλλιώς της Μοσάντ, της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ.

Στο κείμενο τονίζεται ότι η ιρακινή κυβέρνηση θα λάβει όλα τα πιθανά νομικά μέτρα εναντίον της ιρανικής επίθεσης, που χαρακτήρισε «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του Ιράκ που «έπληξε την ασφάλεια» του πληθυσμού του. Η Βαγδάτη σχεδιάζει να θέσει ζήτημα ιδίως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανέφερε το ΥΠΕΞ.

Ακόμη, στην ανακοίνωση της ιρακινής διπλωματίας αναφέρεται ότι θα δημιουργηθεί επιτροπή έρευνας με σκοπό να επιδειχθεί στην ιρακινή και στη διεθνή κοινή γνώμη ότι οι κατηγορίες της Τεχεράνης είναι ψευδείς.

«Σεβόμαστε την κυριαρχία σας αλλά…»

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους σε στόχους στο Ιράκ και τη Συρία σε υπεράσπιση της κυριαρχίας του και της ασφάλειάς του, όπως επίσης και για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νασέρ Καναανί σημείωσε ότι η Τεχεράνη σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των άλλων χωρών, αλλά ταυτοχρόνως χρησιμοποιεί το «νόμιμο και θεμιτό του δικαίωμα να αποτρέπει απειλές για την εθνική του ασφάλεια».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ κάλεσε σήμερα τον επιτετραμμένο του Ιράν στη Βαγδάτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία για τις επιθέσεις σε αριθμό περιοχών στην Αρμπίλ στο ιρακινό Κουρδιστάν, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ.

Η επίθεση

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ χθες Δευτέρα στα περίχωρα της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, αυτόνομη περιφέρεια του βόρειου Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλούνται τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και Xinhua (στη φωτογραφία από το X, επάνω, οχήματα των υπηρεσιών διάσωσης έξω από τα φερόμενα ως γραφεία της Μοσάντ στην Αρμπίλ, μετά το πυραυλικό χτύπημα των Φρουρών της Επανάστασης).

Moment of precise strike on Mossad HQ in Erbil pic.twitter.com/MlkXpwUTJ8

— S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 15, 2024