Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Δ. Όχθη: Πείνα, κρύο και ασθένειες πολιορκούν επίσης τον παλαιστινιακό θύλακα

Μετά από 100 μέρες πολέμου οι επιθέσεις του Ισραήλ στη νότια Γάζα δεν υποχωρούν, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις των ΗΠΑ οι επιχειρήσεις πλέον να γίνουν πιο στοχευμένες.

Η πείνα, το κρύο και οι ασθένειες πολιορκούν επίσης τη Γάζα με τις ζωές χιλιάδων να απειλούνται από την ανθρωπιστική καταστροφή.

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο με ομήρους, ενώ ανακοίνωσε ότι πολλοί αιχμάλωτοι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι κατέρριψαν ένα πύραυλο των Χούθι.

Ο Δρ Mads Gilbert, γιατρός που εργάστηκε στη Γάζα για περισσότερα από 20 χρόνια, λέει ότι η κατάρρευση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης συνεχίζεται. Ο δήμαρχος της πόλης της Γάζας ανέφερε ότι δεν έχει λάβει «ούτε μια σταγόνα καυσίμου» εδώ και μήνες.

Στον νότο, τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.

«Είναι μια φρικτή κατάσταση. Η ικανότητα υγειονομικής περίθαλψης δεν επαρκεί καθόλου για να διαχειριστεί αυτόν τον τεράστιο αριθμό των 61.000 τραυματιών. Τους λείπουν τα πάντα, δεν έχουν αντιβιοτικά, αναισθητικά, ενδοφλέβια φάρμακα», δήλωσε ο Γκίλμπερτ στο Al Jazeera.

«Πρόκειται για μια συστηματική ανθρωπογενή καταστροφή. Είναι σχεδιασμένη και εκτελείται από την ισραηλινή κυβέρνηση με την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ. Είναι η χειρότερη ανθρωπογενής ιατρική καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία».

Νωρίτερα ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι κατέρριψε έναν πύραυλο των Χούθι που στόχευε πλοίο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές. Αυτός θα ήταν ο δεύτερος βαλλιστικός πύραυλος κατά πλοίων που εκτοξεύουν οι Χούθι από τότε που οι ΗΠΑ άρχισαν να βομβαρδίζουν στόχους στην Υεμένη στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Λίγες ώρες πριν από τη δήλωση της CENTCOM, ο εκπρόσωπος των Χούθι, Μοχάμεντ Αμπούλ Σαλαμ, μίλησε στο AJ και δήλωσε ότι την Κυριακή παρατηρήθηκε αμερικανικό αεροσκάφος να πετάει κοντά στον εναέριο χώρο της Υεμένης και σε παράκτιες περιοχές.

Είπε ότι η δραστηριότητα από «εχθρικά αεροσκάφη αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας».

Οι ισραηλινές δυνάμεις φέρεται να πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της οικογένειας του Nael al-Barghouti, του Παλαιστίνιου κρατούμενου με τα περισσότερα χρόνια στις ισραηλινές φυλακές, στο χωριό Kobar, στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, το οποίο επαληθεύτηκε από το Al Jazeera, δείχνει αναποδογυρισμένα έπιπλα και σκεύη κουζίνας διασκορπισμένα στο πάτωμα μετά την επιδρομή.

Ο Al-Barghouti συνελήφθη για πρώτη φορά από τις ισραηλινές δυνάμεις το 1978. Αφού πέρασε 34 χρόνια στη φυλακή, απελευθερώθηκε στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ το 2011. Συνελήφθη εκ νέου τον Ιούνιο του 2014 βάσει του άρθρου 186 της στρατιωτικής διαταγής 1651.

Τον Οκτώβριο, η Παλαιστινιακή Εταιρεία Κρατουμένων δήλωσε ότι ο al-Barghouti ήταν ένας από τους 559 Παλαιστίνιους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης όπως και πολλοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ ζήτησε να απελευθερωθούν οι όμηροι από τη Χαμάς μετά από 100 ημέρες αιχμαλωσίας και πολέμου στη Γάζα. Όπως και στην ανάρτηση του Άντονι Μπλίνκεν έτσι και σε αυτή του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στους θανάτους αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στη Νέα Υόρκη έχουν γίνει συχνά διαδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας διαμαρτυρίας από εβραίους που ζητούσε κατάπαυση του πυρός, κατά την οποία συνελήφθησαν εκατοντάδες άνθρωποι τον περασμένο Οκτώβριο.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τη θέση του σχετικά με την κατάπαυση πυρός την περασμένη εβδομάδα, ο Άνταμς είπε: «Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τερματίσουμε οτιδήποτε πρόκειται να αφαιρέσει τη ζωή αθώων ανθρώπων», αλλά δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε κατάπαυση του πυρός.

100 days.

100 days since Hamas murdered over 1,200 Israelis and started a war.

100 days since the 136 hostages who remain in captivity have seen their families.

This must end.

Innocent lives should never be lost.

The hostages must be released. We must #BringThemHomeNow.

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) January 14, 2024