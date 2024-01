Ιράν: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά στόχων του Ισραήλ και του ISIS στο βόρειο Ιράκ

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ χθες Δευτέρα στα περίχωρα της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, αυτόνομη περιφέρεια του βόρειου Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλούνται τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και Xinhua (στη φωτογραφία από το X, επάνω, οχήματα των υπηρεσιών διάσωσης έξω από τα φερόμενα ως γραφεία της Μοσάντ στην Αρμπίλ, μετά το πυραυλικό χτύπημα των Φρουρών της Επανάστασης).

Τουλάχιστον «τέσσερις άμαχοι» σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες οι αρχές της αυτόνομης περιφέρειας.

Καταστρέψαμε «το αρχηγείο κατασκοπείας της ισραηλινής Μοσάντ…»

Moment of precise strike on Mossad HQ in Erbil pic.twitter.com/MlkXpwUTJ8 — S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 15, 2024

Λίγη ώρα αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον κέντρων κατασκοπείας και «χώρων συγκεντρώσεων αντιιρανικών τρομοκρατικών ομάδων» κοντά στην Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψαν «το αρχηγείο κατασκοπείας της ισραηλινής Μοσάντ στο ιρακινό Κουρδιστάν», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

JUST IN: Iran purportedly fires multiple BALLISTIC MISSILES towards Erbil, Iraq, sirens now being heard at the U.S. Consulate…https://t.co/j09fbLV1zw — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) January 15, 2024

«Οι Φρουροί αναγνώρισαν και κατέστρεψαν χώρους συγκέντρωσης των διοικητών τους και άλλες τοποθεσίες με βαλλιστικούς πυραύλους, ως απάντηση στις πρόσφατες τρομοκρατικές θηριωδίες στο Ιράν», αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.

Primary footage of the complete destruction of a Mossad-linked headquarters as a result of an IRGC missile operation in northeast Erbil, Iraq. pic.twitter.com/IsbhzbB4b4 — S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 15, 2024

Κατά του Ισλαμικού Κράτους

Στόχοι της επίθεσης, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ήταν επίσης θέσεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση της 3ης Ιανουαρίου στην πόλη Κερμάν του Ιράν, στην οποία σκοτώθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι, κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί.

⚡️Videos from the missile strikes close to the American consulate in Erbil, #Iraq pic.twitter.com/fIQXAmwGGw — Middle East Observer (@ME_Observer_) January 15, 2024

Νεκροί και τραυματίες

«Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον τομέων όπου ζουν πολίτες στην Αρμπίλ, σκοτώνοντας τέσσερις αμάχους και τραυματίζοντας άλλους έξι», ανακοίνωσε το συμβούλιο ασφαλείας του Κουρδιστάν.

⚡️Scenes of violent explosions in Erbil. pic.twitter.com/pWgSqXT4ae — Middle East Observer (@ME_Observer_) January 15, 2024

Λίγη ώρα νωρίτερα, η πολιτική παράταξη που κυβερνά στην Αρμπίλ, το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΔΚΚ), ανακοίνωνε τον θάνατο αμάχων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματία του τομέα των ακινήτων και μελών της οικογένειάς του.

Διευκρινίσεις από ΗΠΑ

Τα πυραυλικά πλήγματα στο ιρακινό Κουρδιστάν, τα οποία εξαπολύθηκαν σε περιοχή όπου στεγάζεται προξενείο των ΗΠΑ, δεν έπληξαν αμερικανικές εγκαταστάσεις και δεν αναφέρθηκαν απώλειες μεταξύ Αμερικανών, δήλωσαν δυο αξιωματούχοι της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

BREAKING: U.S. officials have confirmed that the ballistic missile attack near the U.S. Consulate in Erbil, Northern Iraq, was directly launched by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) from Iranian territory pic.twitter.com/ZcyeNkgMfU — HZ (@MFHoz) January 15, 2024

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν απέφυγαν να κάνουν οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο.

