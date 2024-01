Χεζμπολάχ: Το Ισραήλ σκότωσε ανώτερο διοικητή της στον Λίβανο – «Τα πράγματα θα φουντώσουν τώρα»

Υψηλόβαθμος διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, δήλωσαν τρεις πηγές ασφαλείας.

Οι πηγές δήλωσαν πως πρόκειται για τον Ουίσαμ αλ-Τάουιλ, αναπληρωτή αρχηγό μονάδας της δύναμης Ραντουάν. Είπαν πως εκείνος όπως και ένας άλλος μαχητής της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητό τους χτυπήθηκε σε πλήγμα στο χωριό Ματζντάλ Σελμ του Λιβάνου.

«Είναι ένα πολύ οδυνηρό πλήγμα», δήλωσε μία από τις πηγές. Άλλη πηγή είπε, «τα πράγματα θα φουντώσουν τώρα».

Η ανάρτηση του Al Mayadeen για τον θάνατο του αλ-Τάουιλ:

Following his assassination by «Israel» this morning in the south of #Lebanon, the #Lebanese Islamic Resistance announced leader Wissam Hassan Al-Tawil as a martyr of the path to Al-Quds.

The martyr was assassinated by an Israeli strike while he was driving his car in the… pic.twitter.com/5HLTwGiiVq

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) January 8, 2024