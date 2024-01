Μπορέλ: Κανείς δεν θα κερδίσει από μία περιφερειακή σύγκρουση στο Λίβανο

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, έκρουσε των κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι ο Λίβανος δεν θα πρέπει να παρασυρθεί σε μια περιφερειακή σύγκρουση ως αποτέλεσμα του πολέμου του Ισραήλ με την Χαμάς.

Μιλώντας κατά την επίσκεψή του στον Λίβανο το Σάββατο, ο Μπορέλ είπε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αποφευχθεί μια περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε το Ισραήλ ότι «κανένας δεν θα βγει κερδισμένος από μια περιφερειακή σύγκρουση».

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής έκανε τα παραπάνω σχόλια στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, έπειτα από συνομιλίες που είχε με ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους για την κατάσταση εντός και πέριξ της Γάζας, περιλαμβανομένου του αντίκτυπου που έχει ο πόλεμος και της κατάστασης στα ισραηλινολιβανικά σύνορα.

The situation in southern Lebanon, the impact of the Gaza war and the situation in Syria were at the heart of discussions with PM @Najib_Mikati .

We agreed to work together through diplomacy towards deescalation and long-term stability, which are in the interest of everyone. pic.twitter.com/qPdlnZjfGG

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2024