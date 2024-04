Έμερι: «Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα απέναντι στον Ολυμπιακό»

Η Άστον Βίλα δεν κατάφερε να κρατήσει το 2-0 υπέρ της, με αποτέλεσμα να χάσει δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει για να παίξει του χρόνου στο Champions League.

Οι «μπλε» με γκολ του Μαντουέκε στο 62′ και του Γκάλαχερ στο 81′ ισοφάρισαν τους «χωριάτες» που είχαν πάρει κεφάλι με το αυτογκόλ του Κουκουρέγια στο 4′ και το το γκολ του Ρότζερς τρία λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Άστον Βίλα, Ουνάι Έμερι, έδωσε το σύνθημα της ανασύνταξης, προκειμένου οι παίκτες τους να στρέψουν την προσοχή τους στο ματς με τον Ολυμπιακό στο «Βίλα Παρκ» για τον πρώτο ημιτελικό του Conference League (02/05, 22:00).

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς με τους παίκτες που έχουμε και πιστεύω στους ποδοσφαιριστές. Μετά από αυτή την ισοπαλία σκεφτόμαστε τώρα την Πέμπτη και το ματς με τον Ολυμπιακό που θα είναι δύσκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

Unai Emery: «We have to try to keep being consistent with the players we have and I believe in the players. After this draw we are now thinking on Thursday against Olympiacos and it will be a tough.»#AVFC | https://t.co/F2iVOZWYgB

