Δράστης μαχαίρωσε γυναίκα και έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω σε πλήθος – Μία νεκρή και 17 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Τελ Αβίβ και συγκεκριμένα στην περιοχή Ραανανά, με τουλάχιστον 18 άτομα να έχουν τραυματιστεί σοβαρά ύστερα από επίθεση. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι η γυναίκα 70 ετών που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση με μαχαιριές υπέκυψε στα τραύματα της, δύο είναι σοβαρά τραυματισμένοι, εννέα έχουν μέτρια τραύματα και έξι έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, ο ένας ύποπτος μαχαίρωσε την γυναίκα που υπέκυψε στα τραύματα της, ενώ ο άλλος δράστης έκλεψε ένα αυτοκίνητο και προχώρησε σε επιθέσεις με εμβολισμό σε διάφορα σημεία. Ο δεύτερος δράστης άλλαξε οχήματα τρεις φορές μετά τη σύγκρουση, δήλωσε η αστυνομία.

Ο δήμαρχος της Ra’anana Chaim Broyde δηλώνει στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ότι οι σκηνές μαχαιρώματος και εμβολισμού συνδέονται μεταξύ τους. Ένας περαστικός που ήταν μάρτυρας της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Ra’anana λέει στο Army Radio ότι «όλα συνέβησαν σε ένα δευτερόλεπτο».

«Ακούσαμε τον θόρυβο μιας σύγκρουσης, σαν ένα αυτοκίνητο να προσκρούει πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο», λέει ο Eden Arzi. «Είδαμε τον οδηγό να πηγαίνει να μαχαιρώσει μια γυναίκα και αυτή έτρεξε μακριά, και [ο οδηγός] πήγε και μαχαίρωσε έναν 60χρονο άνδρα, ενώ στο βάθος ακούγονταν ένα σωρό κραυγές, μέχρι που έπεσε στο έδαφος.»

⭕ In a breaking incident in Tel Aviv, at least 19 settlers were wounded in a potential resistance run-over and stabbing operation in Ra’anana. Four are in serious condition, and early reports suggest one person is dead.

Further details are still emerging. pic.twitter.com/t1bnus4Rqm

