Ειδικότερα, σε βίντεο που μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση, διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να παρασύρει διαδηλωτές που είχαν αποκλείσει τμήμα αυτοκινητοδρόμου, εν μέσω κινητοποιήσεων κατά της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εγκατέλειψε το σημείο αφότου παρέσυρε τους διαδηλωτές.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η αστυνομία δήλωσε ότι «συνέλαβε έναν κάτοικο από μια από τις κοινότητες στην περιοχή Σαρόν με την υποψία ότι χτύπησε διαδηλωτές στον αυτοκινητόδρομο 531».

«Μετά από ταχεία έρευνα, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος είναι γύρω στα 20, πρόσθεσε η αστυνομία, και είπε ότι η έρευνα είναι «σε εξέλιξη».

Σημειώνεται ότι χιλιάδες διαδωλωτές έχουν κλείσει τις τελευταίες μέρες τμήματα του εθνικού αυτοκινητόδρομου ακινητοποιώντας οχήματα.

Judicial reform protests: A car drove through a crowd of protesters in central Israel, lightly injuring three people pic.twitter.com/TtD2zEC9CB

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 24, 2023