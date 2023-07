Ο όγκος των μαζικών συγκεντρώσεων στο Ισραήλ μεγαλώνει όλο και περισσότερο για έκτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές έχουν φτάσει στη Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ το απόγευμα του Σαββάτου κατά της δικαστικής μεταρρυθμίσης της κυβέρνησης.

Τη Κυριακή οι κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν, ενόψει της ψηφοφορίας για τη μεταρρύθμιση -της οποίας το πρώτο νομοσχέδιο θα ψηφιστεί τη Δευτέρα 24 Ιουλίου- αψηφώντας την υπερβολική ζέστη.

Υπενθυμίζεται ότι η υπερσυντηρητική κυβερνητική συμμαχία έχει στόχο να καταργήσει την εξουσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώνει αποφάσεις της κυβέρνησης, των υπουργών και εκλεγμένων αξιωματούχων χαρακτηρίζοντάς τες «αδικαιολόγητες».

Επιπλέον, η κυβέρνηση θα αποκτήσει περισσότερη εξουσία στον διορισμό των δικαστών και η βουλή θα μπορεί να ανατρέπει αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου με απλή πλειοψηφία.

Οι επικριτές του λένε ότι θα διευκολύνει τη διαφθορά και την κατάχρηση εξουσίας και ως εκ τούτου αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία στο Ισραήλ και προειδοποιούν για εθνική κρίση. Οι υποστηρικτές του από την άλλη, λένε ότι θα προωθήσει την αποτελεσματική διακυβέρνηση, αποκλείοντας τις δικαστικές παρεμβάσεις.

«Κάνει ζέστη για εμάς, αλλά θα έρθει κόλαση»

Οι εξελίξεις όμως στους δρόμους είναι ραγδαίες, καθώς η πορεία ξεκίνησε από την Τρίτη 18 Ιουλίου στο Τελ Αβίβ και ο αριθμός των διαδηλωτών αυξήθηκε όλο το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές ο αριθμός των διαδηλωτών κυμαίνεται μεταξύ 35.000 και 40.000 ενώ είναι η πορεία εκτείνεται σχεδόν ένα χιλιόμετρο.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου κατά τη διάρκεια της πορείας, τα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο πλάι μετατράπηκαν σε αυτοσχέδιους σταθμούς ενυδάτωσης και σνακ για όσους περνούσαν από τον ακραίο καύσωνα.

Νερό, λεμονάδα, κέικ και μπισκότα και τα παρόμοια ήταν διαθέσιμα σε όσους συμμετείχαν στην πορεία, ανέφεραν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης. Το τελευταίο πενθήμερο ήρθαν να προστεθούν στους διαδηλωτές και οι τοπικοί επιχειρηματίες προσφέροντας ότι χρειάζονταν οι εξαντλημένοι διαδηλωτές.

Οι διαδηλωτές είπαν στο ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Walla! ότι αν και οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, ήταν μια μικρή ανταμοιβή το νερό που τους προσέφεραν συμπολίτες τους.

«Κάνει ζέστη για εμάς, αλλά δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την κόλαση που θα είναι εδώ αν δεν πάμε», είπε η Ruthi Tovi Tzur στην Walla! το Σάββατο πρωί.

Εκατοντάδες βουλευτές έχουν στήσει μάλιστα ολόκληρο στρατόπεδο με σκηνές παραμένοντας στα σημεία των διαδηλώσεων, δείχνοντας έτσι την αποφασίστικότητά τους.

Υποστηρικτές του νομοσχεδίου

Βέβαια, την ζέστη υπομένουν και χιλιάδες –αλλά λιγότεροι- υποστηρικτές του νομοσχεδίου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην οδό Kaplan του Τελ Αβίβ, ζητώντας τη ψήφιση της νομοθεσίας για τη δικαστική αναθεώρηση παρά την αυξανόμενη πίεση στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην επιτρέψει την έγκριση κανενός νομοσχεδίου χωρίς ευρεία συμφωνία.

Ο Matan Peleg, ένας από τους διοργανωτές της συγκέντρωσης υπέρ της μεταρρύμθισης, λέει ότι οι υποστηρικτές της μεταρρύθμισης «έχουν επιδείξει ιστορική αυτοσυγκράτηση».

«Δεν μπορείς να συντρίψεις ένα ολόκληρο στρατόπεδο», λέει στις ειδήσεις του Channel 12. Εκφράζει τη λύπη του ότι το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου αρχικής γενικής επισκευής έχει σταματήσει. «Το μόνο πράγμα για το οποίο μιλούν τώρα είναι ο περιορισμός της λογικής… Αν δεν το δώσουν καν στο εθνικό στρατόπεδο, θα μπούμε σε μια σπείρα για την οποία όλοι θα λυπούνται πολύ. Κανείς δεν το θέλει αυτό», συνεχίζει ο Peleg.

Εάν το νομοσχέδιο δεν εγκριθεί, θα αντικατοπτρίζει «την τυραννία της μειοψηφίας», συμπεριλαμβανομένων των πλούσιων μεγιστάνων, λέει, «εξουσιάζοντας την πλειοψηφία».

הפגנת הימין בתל אביב: תומכי הרפורמה המשפטית החלו להגיע לרחוב קפלן@Itsik_zuarets pic.twitter.com/9o8UFuvH1o — כאן חדשות (@kann_news) July 23, 2023

Πρόεδρος χώρας: «Ώρα έκτακτης ανάγκης»

Ο Πρόεδρος της χώρας Isaac Herzog σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποσοβήσει την κρίση, μετέβη το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να συζητηθεί η επίτευξη συμφωνίας με την αντιπολίτευση, σχετικά με το πακέτο δικαστικής μεταρρύθμισης.

«Είναι ώρα έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία», φέρεται να είπε ο Χέρτζογκ σε δήλωση από την κατοικία του προέδρου.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Yair Lapid συγκάλεσε από την πλευρά του συνάντηση με άλλους αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης για να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Lapid.

Το Κόμμα Λικούντ (Νετανιάχου) απέρριψε τη Κυριακή 23 Ιουλίου μια συμβιβαστική πρόταση που υποβλήθηκε νωρίτερα από την Εργατική Ομοσπονδία του Histadrut, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση ήταν ακριβώς όπως η πρόταση που παρουσίασε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Yair Lapid. «[Η Histadrut] αποδέχτηκε μονομερώς τη θέση της αντιπολίτευσης όπως ήταν από την αρχή της διαδικασίας», ανέφερε το Λικούντ.

Την ίδια στιγμή, με παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Ντέιβιντ Φρίντμαν εξέφρασε τη λύπη του για την απόφαση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να περάσει το πρώτο νομοσχέδιο από τη δικαστική αναθεώρηση την εβδομάδα της νηστείας Tisha B’Av.

«Δεδομένων των εντυπωσιακών παραλληλισμών μεταξύ του σημερινού εσωτερικού ρήγματος του Ισραήλ και των εσωτερικών μαχών που προκάλεσαν την καταστροφή του Δεύτερου Ναού πριν από 2000 χρόνια, γιατί η ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει με το νομοσχέδιο για τη δικαστική μεταρρύθμιση την παραμονή του Tisha B’Av; Πολύ κακό timing», έγραψε στο Twitter.

Μεγάλη κρίση στον Στρατό – Έκκληση αρχηγού Στρατού

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Αρχηγός του Επιτελείου Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι προειδοποίησε την Κυριακή ότι η ενότητα των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων είχε πληγεί «επικίνδυνα», καθώς χιλιάδες έφεδροι υποσχέθηκαν να τερματίσουν το εθελοντικό τους καθήκον σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις κινήσεις της κυβέρνησης να αναθεωρήσει το δικαστικό σώμα.

Προέτρεψε αυτούς τους εφέδρους να το ξανασκεφτούν, λέγοντας: «Τους καλώ να επιστρέψουν στην υπηρεσία». Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι το Ισραήλ θα βρισκόταν σε υπαρξιακό κίνδυνο χωρίς έναν ενιαίο Στρατό που θα περιλαμβάνει τους «καλύτερους» στρατιώτες.

«Αν ο δικός μας δεν είναι ένας ισχυρός και ενιαίος στρατός και αν οι καλύτεροι δεν υπηρετήσουν στον Ισραηλινό Στρατό, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως κράτος στην περιοχή», είπε ο Χαλέβι.

«Έχουμε ενεργήσει για να κρατήσουμε τον Στρατό έξω από τη συζήτηση [για τη δικαστική μεταρρύθμιση], αλλά λόγω της έντασής του στην ισραηλινή κοινωνία, παρασυρθήκαμε σε αυτό και η συνοχή [του στρατού] έχει πληγεί», έγραψε ο αρχηγός του επιτελείου σε μια επιστολή του προς τα στρατεύματα. «Είναι καθήκον μας να αποτρέψουμε τη διεύρυνση αυτών των ρωγμών».

Οι βετεράνοι πολλών επίλεκτων μονάδων προειδοποιούν ότι οι εντάσεις σχετικά με τη δικαστική αναθεώρηση έχουν ήδη μεταδοθεί από τους έφεδρους υπαξιωματικούς, αναστατώνοντας τις τάξεις τους. Σημειώνεταιότι η απόφαση αυτών των υπαξιωματικών να παραμείνουν ή να συνεχίσουν να υπηρετούν είναι εθελοντική.

«Έχουμε ακούσει από τις μονάδες μας τις τελευταίες εβδομάδες και ημέρες για μια αυξανόμενη και συγκεκριμένη επιθυμία μεταξύ (τουλάχιστον) δεκάδων ενεργών υπαξιωματικών να σταματήσουν (ή τουλάχιστον να μην παρατείνουν) τις συμβάσεις τους», αναφέρουν σε δήλωση που επικαλούντα ισραηλινά ΜΜΕ. «Οι αριθμοί αυξάνονται καθημερινά.

Οι έφεδροι πίσω από την επιστολή προέρχονται από κορυφαίες μονάδες των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, όπως το Τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων και το 8200, η μονάδα ναυτικών καταδρομέων Shayetet 13 και το ιατρικό σώμα, μεταξύ άλλων.

«Η κατάστασή τους είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι περιγράφουν οι αρχηγοί του στρατού», κατηγορούν. «Μια δραματική διάσπαση όπως αυτή δεν μπορεί να παραμείνει κεκλεισμένων των θυρών».

Πηγές: The Jerusalem Post, The Times of Israel