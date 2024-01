Aστέρες του Χόλυγουντ τάσσονται υπέρ της προσφυγής της Ν. Αφρικής για γενοκτονία των Παλαιστινίων

Περισσότεροι από είκοσι επιφανείς ηθοποιοί – μεταξύ των οποίων η Σούζαν Σάραντον, η Σύνθια Νίξον, οι ηθοποιοί του The Crown, Χαλίντ Αμπντάλα και Τομπάιας Μένζις, καθώς και οι σταρ του Game of Thrones, Τσαρλς Ντανς, Καρίς βαν Χάουτεν και Λένα Χίντεϊ – συμμετείχαν σε μια πρωτοβουλία υπέρ της ιστορικής προσφυγής της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία.

Οι Ισραηλινοί ηγέτες και νομοθέτες «δήλωσαν την προθυμία τους για γενοκτονία» σε δημόσιες δηλώσεις, όπως αυτές του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, ο οποίος δήλωσε τον Οκτώβριο ότι το Ισραήλ θα επιβάλει πλήρη πολιορκία στο έδαφος επειδή πολεμά «ανθρώπινα κτήνη»

Η συγκεκριμένη σειρά από βίντεο δημοσιεύεται από το Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας, μια πολιτιστική ένωση με έδρα τη Βρετανία, η οποία έχει αναλάβει «τη δημιουργία λεξιλογίου και εννοιών για την καταπολέμηση της αποικιοκρατίας στον 21ο αιώνα».

Κίνηση αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη

Στην παρέμβαση τους, οι ηθοποιοί διαβάζουν τα κύρια σημεία του 84-σέλιδου φακέλου της Νότιας Αφρικής, ο οποίος υποστηρίζει ότι το Ισραήλ είναι ένοχο για την παραβίαση της Σύμβασης καθώς διαπράττει γενοκτονία στον πόλεμο στη Γάζα.

Η Νότια Αφρική κατέθεσε την προσφυγή της στο δικαστήριο, το ανώτατο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, την Πέμπτη.

Το Ισραήλ αρνείται με κατηγορηματικό τρόπο την καταγγελία για γενοκτονία και αναμένεται να παρουσιάσει την υπερασπιστική του γραμμή στη Χάγη την Παρασκευή.

Μεταξύ των ηθοποιών που συνέβαλαν στη σειρά βίντεο συγκαταλέγονται και οι Πάπα Εσσιέντου (I May Destroy You), Ίντια Μουρ (Pose), Στιβ Κούγκαν (The Trip), Γουάλας Σον (The Princess Bride) και Αλία Σόουκατ (Arrested Development).

Περισσότεροι από 23.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί

Η Νότια Αφρική υποστήριξε ότι οι Ισραηλινοί ηγέτες και νομοθέτες «δήλωσαν την προθυμία τους για γενοκτονία» σε δημόσιες δηλώσεις, όπως αυτές του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, ο οποίος δήλωσε τον Οκτώβριο ότι το Ισραήλ θα επιβάλει πλήρη πολιορκία στο έδαφος επειδή πολεμά «ανθρώπινα κτήνη».

Στην προσφυγή της, η Νότια Αφρική καλεί το δικαστήριο να διατάξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για να αποφευχθεί «η ανεπανόρθωτη βλάβη».

Σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους στη Γάζα, περισσότεροι από 23.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, ο οποίος προκλήθηκε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και κρατήθηκαν ως όμηροι περίπου 240.

Ο ακροδεξιός πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη διαδικασία στη Χάγη «έναν αντεστραμμένο κόσμο», λέγοντας ότι «το Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία τη στιγμή που μάχεται κατά της γενοκτονίας».

*Mε πληροφορίες από hollywoodreporter | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Reuters