Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Αιματοχυσία χωρίς διέξοδο 100 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου

Εκατό ημέρες από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η αιματοχυσία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση ενώ το τέλος της σύγκρουσης φαίνεται να απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Διαδηλώσεις έγιναν σε όλον τον κόσμο ζητώντας κατάπαυση πυρός ενώ μεγάλες κινητοποιήσεις γίνονται στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων με τους συγκεντρωμένους να ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης.

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Ερυθρά μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη, ενώ σύμφωνα με αναλυτές ο πόλεμος γίνεται πλέον περιφερειακός.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι πιθανόν το Ισραήλ καταλάβει τη συνοριακή γραμμή Αιγύπτου – Γάζας, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής.

Οι δύο αδελφές του ανώτερου αξιωματούχου της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι, ο οποίος σκοτώθηκε σε δολοφονία που αποδόθηκε στο Ισραήλ στη Βηρυτό πριν από περίπου δύο εβδομάδες, συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας από τις IDF.

Οι δύο τους, Νταλάλ και Φατίμα, ζουν βόρεια της Ραμάλα. Πρόσφατα, εμφανίστηκαν πολύ στα παλαιστινιακά και αραβικά μέσα ενημέρωσης, μιλώντας για τον αδελφό τους, μετά το θάνατό του.

Μια ομάδα κυρίως Αμερικανών και Βρετανών καλλιτεχνών κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο διαβάζουν την προσφυγή γενοκτονίας κατά του Ισραήλ για να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για τη δυσχερή θέση των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Περισσότεροι από είκοσι -μεταξύ των οποίων ηθοποιοί, θεατρικοί συγγραφείς και τραγουδιστές- διάβασαν την προσφυγή που ασκήθηκε από τη Νότια Αφρική στο Διεθνές Δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα.

Ανάμεσά τους ήταν αρκετοί ηθοποιοί από την επιτυχημένη σειρά Game of Thrones, όπως ο Charles Dance, η Lena Heady, ο Liam Cunnigham και η Carice van Houten.

Άλλοι περιλαμβάνουν τη Susan Sarandon, τον Steve Coogan, τον Tobias Menzies και τον Tunde Adebimpe.

«Είναι σημαντικό να τοποθετήσουμε τις πράξεις γενοκτονίας στο ευρύτερο πλαίσιο της συμπεριφοράς του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια ενός 75ετούς απαρτχάιντ, της 56ετούς πολεμικής κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών και του 16ετούς αποκλεισμού της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών και συνεχιζόμενων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου», ανέφερε ο Dance.

Game of Thrones stars and other actors read South Africa’s case file charging Israel with genocide at the #ICJ pic.twitter.com/iRkHvoFVb3

— In Context (@incontextmedia) January 14, 2024