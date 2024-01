Ισραήλ: «Ξυπνήστε επιτέλους και φέρτε τους πίσω» – Οργή συγγενών ομήρων κατά Νετανιάχου

Εκδηλώσεις για την επέτειο των 100 ήμερων από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ πραγματοποιούν πολίτες και συγγενείς ομήρων στο Τελ Αβίβ, αλλά και σε άλλες πόλεις του Ισραήλ, καλώντας την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξυπνήσει και να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να επιστρέψουν οι περίπου 130 όμηροι που παραμένουν στη Γάζα στα σπίτια τους.

Περίπου 120.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομήρων σε εκδήλωση για τις 100 ημέρες από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και την εκστρατεία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας στη συγκέντρωση ομήρων στο Τελ Αβίβ, η Γιαμίτ Ασκενάζι αναπαρήγαγε το τελευταίο φωνητικό μήνυμα που έλαβε από τη μικρότερη αδελφή της, Ντορόν Στάινμπρέχερ, η οποία πιστεύεται ότι κρατείται όμηρος στη Γάζα μετά την αρπαγή της στις 7 Οκτωβρίου.

Η Ασκενάζι φώναξε στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να ξυπνήσουν κι έκανε λόγο για «είκοσι χρόνια εγκατάλειψης».

«Στις παραμεθόριες κοινότητες της Γάζας, νομίζαμε ότι ήμασταν ασφαλείς και μείναμε για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας εκεί, αλλά εσείς που κλείσατε τα μάτια σας, που κάθεστε στα ασφαλή σπίτια σας, που μιλάτε για την επόμενη μέρα του πολέμου, ενώ η αδελφή μου και άλλοι 135 είναι εκεί, ξυπνήστε επιτέλους!», είπε ακόμα ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

