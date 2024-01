Live: Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας – Μπαράζ αμερικανικών πυραύλων εναντίον των Χούθι στην Υεμένη

Για 99η ημέρα συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να ζουν έναν επαναλαμβανόμενο εφιάλτη.

Οι αεροπορικές επιδρομές και οι επιθέσεις πυροβολικού μαίνονται στην περιοχή al-Manar, νοτιοανατολικά της Χαν Γιουνίς, ενώ στο στόχαστρο έχουν μπει και οι καταυλισμοί στο Bureij και στο Maghazi.

Σφοδρές συγκρούσεις και εκρήξεις αναφέρονται επίσης στην περιοχή του νοσοκομείου al-Aqsa στο Deir el-Balah, το οποίο έχει πλέον ξεμείνει από καύσιμα.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι φόβοι για επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά και τη νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον των Χούθι της Υεμένης.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση εναντίον μίας εγκατάστασης ραντάρ των Χούθι στην Υεμένη.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από το US Carney του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ προς την τοποθεσία του ραντάρ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CENTCOM περιέγραψε την επίθεση ως «συνέχεια» των κοινών πυραυλικών μπαράζ ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου αργά το βράδυ της Πέμπτης, τα οποία, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν ως στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι σε ολόκληρη την Υεμένη.

Αξιωματούχοι των ανταρτών αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν την πρώτη νύχτα των επιθέσεων. Είναι άγνωστο, ακόμη, αν υπήρξαν θύματα από τη δεύτερη επίθεση.

At 3:45 a.m. (Sana’a time) on Jan 13., U.S. forces conducted a strike against a Houthi radar site in Yemen. This strike was conducted by the USS Carney (DDG 64) using Tomahawk Land Attack Missiles and was a follow-on action on a specific military target associated with strikes… pic.twitter.com/YE5BKJLGBv

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 13, 2024