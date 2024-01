Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Κίνδυνος ανάφλεξης μετά το χτύπημα ΗΠΑ – Βρετανίας στην Υεμένη

H επίθεση των ΗΠΑ και της Βρετανίας σε στρατιωτικές βάσεις στην Υεμένη, δεν θα μείνει αναπάντητη δηλώνουν οι αντάρτες Χούθι ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή με τον πόλεμο στη Γάζα να μαίνεται για πάνω από τρεις μήνες.

Το Ισραήλ θα παρουσιάσει σήμερα τις θέσεις του στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου σύμφωνα με αναλυτές αναμένεται να επιμείνει στις βιαιότητες της Χαμάς και να υπερασπιστεί «το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

Η επιχειρηματολογία της Νότιας Αφρικής προκάλεσε ανησυχία και εντός του Ισραήλ καθώς κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δώσει με τις δηλώσεις τους «δικαίωμα» να κατηγορηθούν για πρόθεση γενοκτονίας.

Το λουτρό αίματος στη Γάζα συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις ότι ο πόλεμος έχει περάσει σε μία τρίτη, ηπιότερη, φάση.

Μια ισραηλινή βόμβα σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους αφού έπληξε ένα σπίτι στη συνοικία al-Masha’la δυτικά της πόλης Deir el-Balah στην κεντρική Γάζα, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Shehab.

Η Deir el-Balah έχει υποστεί μεγάλες απώλειες ως αποτέλεσμα των ισραηλινών βομβαρδισμών τις τελευταίες ημέρες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την ικανοποίησή για τα «επιτυχή» πυραυλικά πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη εναντίον θέσεων και εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν.

Ο κ. Μπάιντεν ανέφερε πως αυτή η «αμυντική» επιχείρηση διεξήχθη σε αντίδραση στις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και είχε την «υποστήριξη» της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά και της Ολλανδίας.

Προειδοποίησε, στην ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, πως «δεν θα διστάσει» να «διατάξει κι άλλα μέτρα» αν κρίνει πως είναι απαραίτητο.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησής του είπε πως τα πλήγματα είχαν «συγκεκριμένα» στόχο «υποδομές» από τις οποίες εξαπολύονται «πύραυλοι», «drones», καθώς και «ραντάρ».

Επανέλαβε εξάλλου την αμερικανική θέση ότι το Ιράν είναι «από τους βασικούς αν όχι ο βασικός υποστηρικτής» του κινήματος των σιιτών ανταρτών και τους παρέχει τόσο οπλισμό, όσο και πληροφορίες προς χρήση στις επιθέσεις τους.

Νωρίτερα, στο ίδιο κλίμα, ο αμερικανικός στρατός έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024