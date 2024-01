Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Επιθέσεις σε αμάχους πριν την ακρόαση στο Διεθνές Δικαστήριο

Νέες επιθέσεις στη Γάζα είχαν ως θύματα μωρά και ηλικιωμένους στη Ράφα, ενώ νεκροί έπεσαν και τέσσερις υγειονομικοί της Ερυθράς Ημισελήνου.

Το μεσημέρι ξεκινά η ακρόαση στο Διεθνές Δικαστήριο με τη Νότια Αφρική να παρουσιάζει τα επιχειρήματά της για γενοκτονία κατά του Ισραήλ. Στο πλευρό της συντάσσονται μια σειρά από κράτη και η Διεθνής Αμνηστία.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τις πιέσεις των ΗΠΑ και ενόψει του δικαστηρίου δήλωσε για πρώτη φορά ότι σκοπός του Ισραήλ δεν είναι να διώξει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα.

Το ΣΑ του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο καταδικάζει τις ενέργειες των Χούθι στην Ερυθρά. Ρωσία και Κίνα απείχαν.

Το Al Jazeera Arabic και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ των Ταξιαρχιών Αλ-Κουντς, της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, και των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τα ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα, τα οποία εισέβαλαν στη Τζενίν κατά τη διάρκεια της νύχτας απόψε και άρχισαν να κατεδαφίζουν οικοδομές, έγιναν στόχος με εκρηκτικούς μηχανισμούς και πυροβολισμούς. Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αποσύρονται από την πόλη.

Το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔΔ) πρόκειται να ξεκινήσει σήμερα τη διήμερη δημόσια ακρόαση σχετικά με το αίτημα της Νότιας Αφρικής για τη λήψη προσωρινών μέτρων στην προσφυγή που κατέθεσε και στην οποία υποστηρίζει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Οι δύο συνεδριάσεις ήταν αρχικά προγραμματισμένες για δύο ώρες την Πέμπτη και την Παρασκευή το πρωί, αλλά «παρατάθηκαν κατά μία ώρα, κατόπιν αιτήματος του Ισραήλ», ανακοίνωσε το ΔΔΔ την Τετάρτη.

Σήμερα Πέμπτη η Νότια Αφρική θα αναπτύξει τα επιχειρήματά της στις 10πμ με 1μμ. Αύριο τον λόγο θα έχει το Ισραήλ που θα προσπαθήσει να αντικρούσει τις κατηγορίες.

Την προσφυγή της Νότιας Αφρικής υποστηρίζουν:

Εκτός από τα παραπάνω κράτη την προσφυγή της Νότιας Αφρικής στηρίζουν ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνείς προσωπικότητες. Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε επίσης την προσφυγή ως θετικό βήμα.

Η 84σέλιδη προσφυγή της Νότιας Αφρικής αναφέρει ότι το Ισραήλ παραβίασε τη Σύμβαση του 1948 για τη Γενοκτονία, η οποία καταρτίστηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα.

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Νότια Αφρική έχουν υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Γενοκτονία, η οποία παρέχει στο Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών -το ανώτατο νομικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών- δικαιοδοσία να αποφαίνεται επί των διαφορών σχετικά με τη συνθήκη.

Όλα τα κράτη που υπέγραψαν τη σύμβαση υποχρεούνται να μην διαπράττουν γενοκτονία και επίσης να την αποτρέπουν και να την τιμωρούν. Η συνθήκη ορίζει τη γενοκτονία ως «πράξεις που διαπράττονται με σκοπό την ολική ή μερική καταστροφή μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας».

Το Ισραήλ θα υπερασπιστεί τον εαυτό του στη Χάγη την Παρασκευή και κατακεραύνωσε τη Νότια Αφρική, κατηγορώντας μάλιστα την κυβέρνηση της χώρας ότι είναι «εγκληματικά συνυπεύθυνη» για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Οι διεθνείς νομικές υποθέσεις δεν είναι ποτέ απλές και οι διαδικασίες μπορεί να διαρκέσουν χρόνια. Για παράδειγμα, το ΔΔΔ εξακολουθεί να συζητά την υπόθεση της Γκάμπια κατά της Μιανμάρ από το 2019.

Ενώ οι όποιες αποφάσεις του ΔΔΔ μπορεί να έχουν μικρή σημασία για τον ίδιο τον πόλεμο, μια απόφαση υπέρ της Νότιας Αφρικής και των Παλαιστινίων θα ασκήσει πίεση στο Ισραήλ και κυρίως στους συμμάχους του όπως οι ΗΠΑ και η Ε.Ε.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν στη Haaretz ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν αναμένεται να ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, αν και θα μπορούσε να εκδώσει ασφαλιστικά μέτρα κατά του Ισραήλ.

Οι νομικοί εξήγησαν ότι στις ακροάσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής στη Χάγη, όπου θα εκδικαστεί η κατηγορία για γενοκτονία κατά του Ισραήλ για τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, το δικαστήριο μπορεί να δώσει εντολή στο Ισραήλ να επιτρέψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα, να καθιερώσει μια ανεξάρτητη έρευνα ή να επιτρέψει στους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα.

Οι αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης πρόσθεσαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το δικαστήριο να συμφωνήσει με τα αιτήματα της Νότιας Αφρικής και να εκδώσει κάποιο είδος ασφαλιστικών μέτρων κατά του Ισραήλ.

Ο Άμος Χόχσταϊν, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, θα συναντηθεί σήμερα με αξιωματούχους του Λιβάνου στην Βηρυτό σε μια προσπάθεια να «αποκατασταθεί η ηρεμία», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση που εξαπλώνεται στον Λίβανο και συνεχίζουν να εξαντλούν όλες τις διπλωματικές επιλογές για να δουν τους Ισραηλινούς και Λιβανέζους πολίτες να επιστρέφουν στα σπίτια τους και να ζουν με ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα κλιμακωθούν σε ολοκληρωτικό πόλεμο, ιδίως μετά τη δολοφονία από το Ισραήλ κορυφαίων στρατιωτικών διοικητών της Χεζμπολάχ με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους αυτή την εβδομάδα.

Το παλαιστινιακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, Wafa, μετέδωσε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση σε κατοικία στην πόλη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Τοπικές πηγές δήλωσαν στο Wafa ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν γυναίκες και παιδιά.

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βιντεοσκοπημένο υλικό ως απόδειξη ότι οι μαχητές της αντιμετωπίζουν τις ισραηλινές δυνάμεις στη βόρεια Γάζα και δήλωσε ότι εξακολουθεί να διαθέτει ένα «ισχυρό και συνεκτικό δίκτυο διοίκησης και ελέγχου στη Λωρίδα της Γάζας», δηλώνουν παρατηρητήρια πολέμου.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP) δήλωσαν ότι η Χαμάς και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες συνεχίζουν να επιτίθενται στις ισραηλινές δυνάμεις «παρά το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 6 Ιανουαρίου ότι είχε «διαλύσει» τα 12 τάγματα της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας».

Ωστόσο, οι «στρατιωτικές δυνάμεις της Χαμάς δεν έχουν ούτε ηττηθεί ούτε καταστραφεί αυτή τη στιγμή», ανέφεραν το ISW και το CTP στην τελευταία τους αξιολόγηση για το πεδίο μάχης.

Παλαιστίνιοι μαχητές από τρεις άλλες ένοπλες ομάδες συνέχισαν να επιτίθενται στις ισραηλινές δυνάμεις στην κεντρική Γάζα την Τετάρτη και μάχες συνεχίζονταν στο νότιο Χαν Γιουνίς.

Δεν υπήρξαν αναφορές για ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ από τη Γάζα την Τετάρτη, ενώ στον νότιο Λίβανο η Χεζμπολάχ και άλλοι μαχητές πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τις αμερικανικές δεξαμενές σκέψης.

