Ρασίντα Τλαΐμπ, η Αμερικανο-Παλαιστίνια βουλεύτρια ως «αποδιοπομπαίος τράγος» στις ΗΠΑ

«Η γιαγιά μου, όπως όλοι οι Παλαιστίνιοι, θέλει απλώς να ζήσει με ελευθερία και αξιοπρέπεια, κάτι που δικαιούνται όλοι», είπε απευθυνόμενη στους επικριτές της η Ρασίντα Τλαΐμπ, βουλεύτρια των Δημοκρατικών και μοναδική εκλεγμένη Αμερικανο-Παλαιστίνια στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Η ίδια έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Συγγενείς της ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σχόλιά της, αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η στάση που έχει κρατήσει ως βουλεύτρια χαρακτηρίζονται αμφιλεγόμενα.

Τελικά η Ρασίντα βρέθηκε απολογούμενη στην -ρεπουμπλικανικού ελέγχου- Βουλή των Αντιπροσώπων, έχοντας απέναντί της ακόμη και στελέχη του κόμματός της.

Με ψήφους 234 υπέρ έναντι 188 κατά, δέχθηκε επίσημη επίπληξη από το νομοθετικό σώμα για «προώθηση ψευδούς ρητορικής για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και για κάλεσμα σε καταστροφή του κράτους του Ισραήλ».

Την πρόταση κατέθεσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ριτς ΜακΚόρμικ, κατηγορώντας την Τλαΐμπ για «αντισημιτική ρητορική».

Τη θέση του υποστήριξαν όλοι οι βουλευτές του κόμματός του, καθώς και 22 Δημοκρατικοί.

Αν και συμβολική, η μομφή είναι ένα βήμα πριν από την αποβολή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αφορμή εν προκειμένω ήταν μια ανάρτηση της Ρασίντα Τλαΐμπ στο X (πρώην Twitter).

«Πρόεδρε Μπάιντεν, η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν είναι με το μέρος σας σε αυτό», έγραψε για την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, παραθέτοντας βίντεο με εικόνες από τη βομβαρδιζόμενη Λωρίδα της Γάζας και φιλοπαλαιστινιακές και αντιπολεμικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ.

Σε μια από αυτές, στο Μίσιγκαν -την πολιτεία όπου εκλέγεται- ακούγεται το σύνθημα «από το ποτάμι ως τη θάλασσα» για την Παλαιστίνη.

Θεωρήθηκε ως κάλεσμα για εξάλειψη του Ισραήλ.

.@POTUS, the majority of the American people are not with you on this one. #CeasefireNow pic.twitter.com/rV97zrMkad

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) November 3, 2023