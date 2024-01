Υεμένη: Νέα χτυπήματα ΗΠΑ κατά των Χούθι

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το CNN μία ημέρα μετά τη συντονισμένη πολυεθνική επίθεση εναντίον σχεδόν 30 θέσεων των Χούθι.

Τα πρόσθετα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, αλλά ήταν πολύ μικρότερα σε έκταση σε σχέση με την προηγούμενη νύχτα. Στόχευαν μια εγκατάσταση ραντάρ που χρησιμοποιούν οι Χούθι, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το τελευταίο χτύπημα πραγματοποιήθηκε μονομερώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ακόμα ο αξιωματούχος.

Την είδηση επιβεβαίωσαν και δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας στο Reuters.

Νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah έκανε λόγο επίσης για νέα πλήγματα από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Υπήρξαν επίσης αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους στην Υεμένη ότι μια αεροπορική βάση κοντά στην πρωτεύουσα έχει δεχθεί επίθεση, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αεροπορικές επιθέσεις στην παράκτια πόλη Χοντέιντα.

BREAKING:

Renewed U.S. airstrikes against Houthi targets in Yemen.

Sanaa International Airport among the locations bombed. pic.twitter.com/fBZwrIbpFo

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 13, 2024