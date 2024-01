Ναμίμπια: Κατά της Γερμανίας για την υποστήριξή της στο Ισραήλ – «Δεν μάθατε από τη φριχτή ιστορία σας»

Η Ναμίμπια στράφηκε κατά της Γερμανίας για την υποστήριξή της στο Ισραήλ και την πρόθεσή της να παρέμβει ως τρίτο μέρος στην υπόθεση που εκδικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης μετά την προσφυγή της Νότιας Αφρικής.

Υπενθυμίζεται ότι η Νότια Αφρική κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Στη σχετική ανακοίνωση της προεδρίας της Ναμίμπιας αναφέρεται ότι: «Στο έδαφος της Ναμίμπια, η Γερμανία διέπραξε την πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα το 1904-1908, κατά την οποία δεκάδες χιλιάδες αθώοι Ναμίμπιοι πέθαναν υπό τις πιο απάνθρωπες και βάναυσες συνθήκες. Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη εξιλεωθεί πλήρως για τη γενοκτονία που διέπραξε στο έδαφος της Ναμίμπια».

Στη συνέχεια η Ναμίμπια τονίζει ότι: «Ως εκ τούτου, υπό το πρίσμα της ανικανότητας της Γερμανίας να αντλήσει διδάγματα από τη φρικτή ιστορία της, ο πρόεδρος Χάγκε Γκέινγκομπ εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη σοκαριστική απόφαση που κοινοποίησε η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας χθες, 12 Ιανουαρίου 2024, με την οποία απέρριψε το ηθικά ορθό κατηγορητήριο που υπέβαλε η Νότια Αφρική ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα».

Μάλιστα, η Ναμίμπια καλεί τη Γερμανία να αναθεωρήσει την απόφασή της.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της προεδρίας της Ναμίμπια:

Namibia rejects Germany’s Support of the Genocidal Intent of the Racist Israeli State against Innocent Civilians in Gaza

On Namibian soil, #Germany committed the first genocide of the 20th century in 1904-1908, in which tens of thousands of innocent Namibians died in the most… pic.twitter.com/ZxwWxLv8yt

— Namibian Presidency (@NamPresidency) January 13, 2024