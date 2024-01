Γάζα: Η Χαμάς προβάλλει βίντεο με Ισραηλινούς ομήρους, λέει ότι θα αποκαλύψει την τύχη τους

Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τρεις ισραηλινούς ομήρους που κρατά στη Γάζα, στο οποίο καλούν την κυβέρνησή τους να σταματήσει την επίθεση εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής ομάδας και να επιτύχει την απελευθέρωσή τους, καθώς και οι δύο πλευρές γιόρτασαν την 100ή ημέρα του πολέμου.

Το βίντεο διάρκειας 37 δευτερολέπτων, το οποίο τραβήχτηκε σε άγνωστη ημερομηνία, δείχνει τους Νόα Αργαμάνι, 26 ετών, Γιόσι Σαράμπι, 53 ετών και Ιταΐ Σβίρσκι, 38 ετών, τελείωνε με το μήνυμα: «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη τους». Με την δυσοίωνη θεωρία να αναφέρει πως οι όμηροι είναι νεκροί με ευθύνη του Ισραήλ ή να παρουσιαστεί έτσι και για αυτό προβλήθηκε το βίντεο.

Η Χαμάς δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι είχε χάσει την επαφή με ορισμένους ομήρους καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδιζαν τη Γάζα, σημειώνοντας ότι μπορεί να σκοτώθηκαν κατά τη διαδικασία. Στην αρχή του πολέμου απείλησε επίσης ότι θα εκτελέσει ομήρους σε αντίποινα για τα ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν γενικά αρνηθεί να απαντήσουν στα δημόσια μηνύματα της Χαμάς για τους ομήρους, θεωρώντας τα ως ψυχολογικό πόλεμο. Η Χαγκάρ Μιζράχι, ιατροδικαστική υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση στις 31 Δεκεμβρίου ότι οι αυτοψίες των δολοφονημένων ομήρων που είχαν βρεθεί βρήκαν αιτίες θανάτου που δεν συνάδουν με τον ισχυρισμό της Χαμάς ότι πέθαναν από αεροπορικές επιδρομές.

Αλλά το Ισραήλ έχει επίσης καταστήσει σαφές ότι γνωρίζει τους κινδύνους για τους ομήρους από την επίθεσή του και λαμβάνει προφυλάξεις.

«Η στρατιωτική επιχείρηση απαιτεί χρόνο. Μας υποχρεώνει να είμαστε ακριβείς και την προσαρμόζουμε σύμφωνα με τις απειλές και τους ομήρους που βρίσκονται στο πεδίο», δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων αντιναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι.

Η μητέρα της Νόα Αργκαμάνι, της ομήρου που διακρίνεται στο νέο βίντεο της Χαμάς, είχε κάνει έκκληση να την ξαναδεί πριν πεθάνει καθώς πάσχει από καρκίνο.

Hostage Noa Argamani’s mother, who has advanced cancer: «I hope I will be able to see her before my last day» https://t.co/9QbBTjohE5 pic.twitter.com/GG4X625jDR

Κανείς δεν είχε νέα της συγκεκριμένης ομήρου μέχρι τη δημοσίευση του βίντεο από τη Χαμάς. Η ίδια είχε απαχθεί από φεστιβάλ Supernova, ενώ είχε ακουστεί να λέει «μη με σκοτώσετε».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

It has been 100 days since Noa Argamani was abducted from the Nova festival.

She was last heard screaming «don’t kill me!» as she was driven away by her captors.

Noa has not been seen or heard from since.

Her mother is dying, holding out for one last chance to see her… pic.twitter.com/wAAEx4iYYQ

— Hen Mazzig (@HenMazzig) January 14, 2024