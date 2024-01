Ρωσία: Εκρήξεις σε τερματικό σταθμό φυσικού αερίου και εργοστάσιο πυραύλων – Σαμποτάζ της ουκρανικής SBU

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε τερματικό σταθμό στην Βαλτική Θάλασσα που ανήκει στη Novatek, τον μεγαλύτερο παραγωγό υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρωσίας, μετά από ύποπτη επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, αναγκάζοντας την εταιρεία να αναστείλει ορισμένες εργασίες.

Το συγκρότημα Ust-Luga, που βρίσκεται στον Κόλπο της Φινλανδίας περίπου 170 χιλιόμετρα δυτικά της Αγίας Πετρούπολης, επεξεργάζεται σταθερό συμπύκνωμα φυσικού αερίου σε ελαφριά και βαριά νάφθα, καύσιμα αεροσκαφών, μαζούτ και ντίζελ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Novatek. Το λιμάνι χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των επεξεργασμένων προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Η Ουκρανία έχει επιδοθεί σε συνεχή σαμποτάζ στην ρωσική επικράτεια τα οποία κρίνονται ως άκρως επιτυχημένα. Όπου τα drones αποτελούν την αιχμή του δόρατος της ουκρανικής… επιθετικής άμυνας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ουκρανία, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι η πυρκαγιά ήταν αποτέλεσμα ειδικής επιχείρησης των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας. «Ο τερματικός σταθμός Ust-Luga Oil στην περιοχή του Λένινγκραντ είναι μια σημαντική εγκατάσταση για τον εχθρό. Εκεί διυλίζονται καύσιμα, τα οποία, μεταξύ άλλων, προμηθεύουν και τα ρωσικά στρατεύματα», ανέφερε μια πηγή.

«Μια επιτυχημένη επίθεση σε έναν τέτοιο τερματικό σταθμό όχι μόνο προκαλεί οικονομική ζημιά στον εχθρό, στερώντας από τους κατακτητές την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα για να διεξάγουν πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά επίσης περιπλέκει σημαντικά την εφοδιαστική των καυσίμων για τον ρωσικό στρατό».

«Η κίνηση αυτή δυσχεραίνει στρατηγικά την ικανότητα των κατακτητών να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό πλήγμα στη συνεχιζόμενη επιθετικότητά τους», πρόσθεσε πηγή της SBU.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι η πυρκαγιά προήλθε από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ, ανέφερε στο Telegram ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι δύο δεξαμενές αποθήκευσης και ένα αντλιοστάσιο είχαν υποστεί ζημιές, αλλά ότι η πυρκαγιά είχε πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Η Novatek ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ανέστειλε ορισμένες εργασίες μετά την πυρκαγιά, η οποία, όπως είπε, ήταν αποτέλεσμα «εξωτερικής επιρροής». Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Shot ανέφερε ότι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν ένα drone να επιχειρεί σε κοντινή απόσταση, πριν ακολουθήσει σειρά εκρήξεων.

Russian media report a drone attack on Novatek plant in Leningrad region last night.

The Novatek plant in Ust-Luga processes stable gas condensate, the final products being oil, kerosene, diesel fraction and fuel oil. The plant is located in the coastal zone, next to a… pic.twitter.com/pUpCoM3ikg

