Ιράκ: Η al-Nujaba δηλώνει ότι «οι επιχειρήσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων θα συνεχιστούν»

Ο γενικός γραμματέας του ιρακινού κινήματος αντίστασης al-Nujaba ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «οι επιχειρήσεις της ομάδας κατά των αμερικανικών δυνάμεων δεν θα σταματήσουν μέχρι να σταματήσει ο ισραηλινός πόλεμος στη Γάζα και να αποσυρθεί πλήρως η αμερικανική κατοχή από το Ιράκ». Σε δήλωσή του, ο σεΐχης Άκραμ αλ Καάμπι δήλωσε ότι η απόφαση αυτή είναι κυρίαρχη και λαμβάνεται μόνο από την ομάδα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ιρακινή Kataib Hezbollah ανακοίνωσε την «αναστολή των επιχειρήσεών της εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων κατοχής στη Συρία και στόχων στο Ιράκ για να μην πάει ενάντια στις επιθυμίες της ιρακινής κυβέρνησης». Και οι δύο ομάδες αποτελούν μέρος των δυνάμεων λαϊκής κινητοποίησης PMF, ενός κυβερνητικού μηχανισμού ασφαλείας. Ταυτόχρονα ανήκουν στην «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ».

#BREAKING | Al Mayadeen correspondent to #Syria: The US base in the Conoco gas field in Eastern Syria was just shelled. pic.twitter.com/xOiAvnwteq

