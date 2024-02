Χούθι: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν 10 drones στην Υεμένη που ήταν έτοιμα να εξαπολυθούν

Ο στρατός των ΗΠΑ βομβάρδισε δέκα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης στη δυτική Υεμένη που ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν οι αντάρτες Χούθι, ανέφερε χθες Τετάρτη (τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) δημοσιογράφος του CBS News, επικαλούμενη αμερικανική στρατιωτική πηγή του τηλεοπτικού δικτύου που βρίσκεται στο Μπαχρέιν (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, μαχητικό F-18 στο αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ των ΗΠΑ στη διάρκεια επιχείρησης κατά των Χούθι).

«Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Αμυνας στο Μπαχρέιν μας είπε μόλις πριν δέκα λεπτά ότι (αμερικανικά μαχητικά) F-18 Super Hornet βομβάρδισαν 10 drones στη δυτική Υεμένη» που ήταν έτοιμα να εξαπολυθούν, ανέφερε η διευθύντρια και παρουσιάστρια του βραδινού δελτίου ειδήσεων του CBS, η Νόρα Ο’ Ντόνελ, μέσω X.

BREAKING: A senior defense official in Bahrain just told us that 10 minutes ago, the F-18 super hornets bombed 10 unmanned drones in western Yemen that were preparing to launch @CBSNews

