Σχέδιο της ΕΕ για εκπαίδευση 3.000 Παλαιστινίων αστυνομικών και αποστολή τους στη Γάζα

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα μια πρόταση για την ανάληψη της πρωτοβουλίας από την ΕΕ για την εκπαίδευση 3.000 Παλαιστινίων αστυνομικών με στόχο την μετέπειτα αποστολή τους στη Γάζα, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters την Παρασκευή.

Σε έγγραφο που συνέταξε η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ ενόψει της συνάντησης των υπουργών στις 20 Νοεμβρίου, αξιωματούχοι περιέγραψαν τις επιλογές για τη συμβολή στην εφαρμογή ενός σχεδίου για τη Γάζα που πρότεινε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς συμφώνησαν τον Οκτώβριο για την πρώτη φάση του σχεδίου, αλλά η εφαρμογή των περαιτέρω τμημάτων της συμφωνίας παραμένει εξαιρετικά ασταθής.

Check out this summarized news story 👀 EU to Train Palestinian Police from Gaza https://t.co/0KzYAE8k5v — News Wave (@mynewswave) November 14, 2025

Το αβέβαιο μέλλον της ασφάλειας στη Γάζα

Στο έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης περιέγραψε προτάσεις για την επέκταση των δύο πολιτικών αποστολών της Ένωσης στην περιοχή, οι οποίες επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας στα σύνορα και στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) στον τομέα της αστυνόμευσης και της δικαιοσύνης.

Η αποστολή αστυνομικής υποστήριξης της ΕΕ θα μπορούσε να «αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση της παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης στη Γάζα, παρέχοντας άμεση εκπαίδευση και υποστήριξη σε περίπου 3.000 παλαιστινιακούς αστυνομικούς (που μισθοδοτούνται από την ΠΑ) από τη Γάζα, με στόχο την εκπαίδευση του συνόλου των 13.000 μελών της παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης», αναφέρεται στο έγγραφο.

Το έγγραφο προτείνει επίσης την επέκταση της πολιτικής αποστολής της ΕΕ για την παρακολούθηση των συνόρων στη Ράφα σε άλλα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Ωστόσο, οι προοπτικές για την προώθηση αυτών των πρωτοβουλιών από την ΕΕ δεν είναι σαφείς.

Η Ρωσία πρότεινε την Πέμπτη το δικό της σχέδιο ψηφίσματος του ΟΗΕ για τη Γάζα, αμφισβητώντας την προσπάθεια των ΗΠΑ να περάσουν το δικό τους κείμενο που θα επικυρώνει το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ.