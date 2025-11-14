newspaper
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
Σχέδιο της ΕΕ για εκπαίδευση 3.000 Παλαιστινίων αστυνομικών και αποστολή τους στη Γάζα
Κόσμος 14 Νοεμβρίου 2025 | 16:14

Σχέδιο της ΕΕ για εκπαίδευση 3.000 Παλαιστινίων αστυνομικών και αποστολή τους στη Γάζα

Οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν το σχέδιο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες

Σύνταξη
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα μια πρόταση για την ανάληψη της πρωτοβουλίας από την ΕΕ για την εκπαίδευση 3.000 Παλαιστινίων αστυνομικών με στόχο την μετέπειτα αποστολή τους στη Γάζα, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters την Παρασκευή.

Σε έγγραφο που συνέταξε η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ ενόψει της συνάντησης των υπουργών στις 20 Νοεμβρίου, αξιωματούχοι περιέγραψαν τις επιλογές για τη συμβολή στην εφαρμογή ενός σχεδίου για τη Γάζα που πρότεινε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς συμφώνησαν τον Οκτώβριο για την πρώτη φάση του σχεδίου, αλλά η εφαρμογή των περαιτέρω τμημάτων της συμφωνίας παραμένει εξαιρετικά ασταθής.

Το αβέβαιο μέλλον της ασφάλειας στη Γάζα

Στο έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης περιέγραψε προτάσεις για την επέκταση των δύο πολιτικών αποστολών της Ένωσης στην περιοχή, οι οποίες επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας στα σύνορα και στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) στον τομέα της αστυνόμευσης και της δικαιοσύνης.

Η αποστολή αστυνομικής υποστήριξης της ΕΕ θα μπορούσε να «αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση της παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης στη Γάζα, παρέχοντας άμεση εκπαίδευση και υποστήριξη σε περίπου 3.000 παλαιστινιακούς αστυνομικούς (που μισθοδοτούνται από την ΠΑ) από τη Γάζα, με στόχο την εκπαίδευση του συνόλου των 13.000 μελών της παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης», αναφέρεται στο έγγραφο.

Το έγγραφο προτείνει επίσης την επέκταση της πολιτικής αποστολής της ΕΕ για την παρακολούθηση των συνόρων στη Ράφα σε άλλα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Ωστόσο, οι προοπτικές για την προώθηση αυτών των πρωτοβουλιών από την ΕΕ δεν είναι σαφείς.

Η Ρωσία πρότεινε την Πέμπτη το δικό της σχέδιο ψηφίσματος του ΟΗΕ για τη Γάζα, αμφισβητώντας την προσπάθεια των ΗΠΑ να περάσουν το δικό τους κείμενο που θα επικυρώνει το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Παγκόσμιες αγορές: Τεχνολογικό sell -off – Πτώση σε μετοχές, χρυσό, crypto

Παγκόσμιες αγορές: Τεχνολογικό sell -off – Πτώση σε μετοχές, χρυσό, crypto

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
