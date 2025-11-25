Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σορό ομήρου στις 16:00 το απόγευμα (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας).

Οι Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί αντιμετωπίζουν τραγικές συνθήκες λόγω του χειμώνα, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ έκανε γνωστό χθες Δευτέρα ότι εντόπισε σορό ομήρου σε έδαφος που ελέγχεται από το Ισραήλ, πέρα δηλαδή από την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανακοίνωσή του, σήμερα Τρίτη τόνισε ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ισλαμικής Τζιχάντ ότι εντόπισε τα λείψανα ενός ομήρου, το Ισραήλ αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την καθυστέρηση στην άμεση παράδοσή τους».

«Αυτό αποτελεί μια ακόμη παραβίαση της συμφωνίας. Το Ισραήλ απαιτεί την άμεση επιστροφή των τριών νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τουλάχιστον 17 νεκροί και 16 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε 24 ώρες στη Γάζα

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 17 σοροί (οι 14 ανασύρθηκαν από συντρίμμια κτιρίων) μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία τις τελευταίες 24 ώρες.

Άλλοι 16 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε υγειονομικές εγκαταστάσεις τραυματισμένοι.

Από την έναρξη της εκεχειρίας μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί 345 Παλαιστίνιοι και 889 έχουν τραυματιστεί.

Την ίδια ώρα οι Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί αντιμετωπίζουν τραγικές συνθήκες λόγω του χειμώνα, όπως στην αλ- Μαουάσι.

