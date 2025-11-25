Χαμάς: Θα παραδώσει σορό ομήρου – Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα
Τη Δευτέρα η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπίσει σορό ομήρου σε έδαφος της Γάζας που ελέγχεται από το Ισραήλ
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σορό ομήρου στις 16:00 το απόγευμα (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας).
Οι Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί αντιμετωπίζουν τραγικές συνθήκες λόγω του χειμώνα, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ
Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ έκανε γνωστό χθες Δευτέρα ότι εντόπισε σορό ομήρου σε έδαφος που ελέγχεται από το Ισραήλ, πέρα δηλαδή από την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα.
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανακοίνωσή του, σήμερα Τρίτη τόνισε ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ισλαμικής Τζιχάντ ότι εντόπισε τα λείψανα ενός ομήρου, το Ισραήλ αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την καθυστέρηση στην άμεση παράδοσή τους».
«Αυτό αποτελεί μια ακόμη παραβίαση της συμφωνίας. Το Ισραήλ απαιτεί την άμεση επιστροφή των τριών νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Netanyahu Slams Hamas, Islamic Jihad Over Delay in Returning Hostage’s Body#NetanyahuSlams #HostageReturnhttps://t.co/NREhl53XLN
— Israel.com (@IsraelcomNews) November 25, 2025
Τουλάχιστον 17 νεκροί και 16 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε 24 ώρες στη Γάζα
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 17 σοροί (οι 14 ανασύρθηκαν από συντρίμμια κτιρίων) μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία τις τελευταίες 24 ώρες.
Άλλοι 16 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε υγειονομικές εγκαταστάσεις τραυματισμένοι.
Από την έναρξη της εκεχειρίας μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί 345 Παλαιστίνιοι και 889 έχουν τραυματιστεί.
Την ίδια ώρα οι Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί αντιμετωπίζουν τραγικές συνθήκες λόγω του χειμώνα, όπως στην αλ- Μαουάσι.
Δείτε φωτογραφίες:
Displaced families in Al-Mawasi, west of Khan Younis, are facing immense challenges after torrential rains flooded the entire area, now considered the largest displacement camp in the war-ridden territory. pic.twitter.com/d5jFouurDM
— Quds News Network (@QudsNen) November 25, 2025
