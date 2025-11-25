newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Χαμάς: Θα παραδώσει σορό ομήρου – Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 14:11

Χαμάς: Θα παραδώσει σορό ομήρου – Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα

Τη Δευτέρα η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπίσει σορό ομήρου σε έδαφος της Γάζας που ελέγχεται από το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σορό ομήρου στις 16:00 το απόγευμα (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας).

Οι Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί αντιμετωπίζουν τραγικές συνθήκες λόγω του χειμώνα, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ έκανε γνωστό χθες Δευτέρα ότι εντόπισε σορό ομήρου σε έδαφος που ελέγχεται από το Ισραήλ, πέρα δηλαδή από την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανακοίνωσή του, σήμερα Τρίτη τόνισε ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ισλαμικής Τζιχάντ ότι εντόπισε τα λείψανα ενός ομήρου, το Ισραήλ αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την καθυστέρηση στην άμεση παράδοσή τους».

«Αυτό αποτελεί μια ακόμη παραβίαση της συμφωνίας. Το Ισραήλ απαιτεί την άμεση επιστροφή των τριών νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Τουλάχιστον 17 νεκροί και 16 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε 24 ώρες στη Γάζα

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 17 σοροί (οι 14 ανασύρθηκαν από συντρίμμια κτιρίων) μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία τις τελευταίες 24 ώρες.

Άλλοι 16 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε υγειονομικές εγκαταστάσεις τραυματισμένοι.

Από την έναρξη της εκεχειρίας μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί 345 Παλαιστίνιοι και 889 έχουν τραυματιστεί.

Την ίδια ώρα οι Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί αντιμετωπίζουν τραγικές συνθήκες λόγω του χειμώνα, όπως στην αλ- Μαουάσι.

Δείτε φωτογραφίες:

Economy
Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Economy
Morgan Stanley: Φθηνή ακόμη η Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026

Morgan Stanley: Φθηνή ακόμη η Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του

Το κυβερνητικό αφήγημα κατά Τσίπρα με αφορμή την Ιθάκη έσπευσαν να ακολουθήσουν πολύ, ξεχνώντας ότι η ιστορία της χώρας δεν άρχισε να τρέχει από το 2015 και μετά. Ο πρώην πρωθυπουργός τόλμησε να εκτεθεί σε αντίθεση με τους προκατόχους του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς
«Είμαι άνδρας!» 25.11.25

Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς

Οι MAGA Αμερικανοί βρίσκονται σε κρίση λόγω ενός ροζ πουλόβερ για άνδρες σε στυλ preppy του οίκου μόδας J Crew. Ποιο είναι το πρόβλημά τους για να έχουμε καλό ρώτημα;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
