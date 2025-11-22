Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα σκότωσαν τουλάχιστον 14 άτομα και τραυμάτισαν πολλά άλλα, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές το Σάββατο, σε μια περαιτέρω δοκιμασία της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς και του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι από το πλήγμα σκοτώθηκε ο Αλάα Χαντίντι, επικεφαλής της κατασκευής όπλων της Χαμάς, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Οι πρόσφατες επιθέσεις στη Γάζα

Μάρτυρες και γιατροί ανέφεραν ότι η πρώτη επίθεση έπληξε ένα αυτοκίνητο στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Ριμάλ, προκαλώντας πυρκαγιά. Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν οι πέντε νεκροί ήταν επιβάτες του αυτοκινήτου ή περαστικοί.

Όπως αναφέρει το Reuters, δεκάδες άνθρωποι έσπευσαν να σβήσουν τη φωτιά και να διασώσουν τα θύματα. Λίγο μετά την επίθεση στο αυτοκίνητο, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε δύο ξεχωριστές αεροπορικές επιδρομές σε δύο σπίτια στην πόλη Deir Al-Balah και στο στρατόπεδο Nuseirat, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας πολλά άλλα, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένας ένοπλος είχε περάσει σε ισραηλινό έδαφος στη Γάζα και εκμεταλλεύτηκε «τον ανθρωπιστικό δρόμο στην περιοχή μέσω του οποίου εισέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Γάζα», χαρακτηρίζοντάς το «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Ο στρατός δήλωσε ότι χτυπούσε στόχους στη Γάζα ως αντίποινα.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς στη Γάζα απέρριψε τις κατηγορίες του ισραηλινού στρατού ως αβάσιμες και «δικαιολογία για να σκοτώσουν», λέγοντας ότι η οργάνωση είναι προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Οι κατηγορίες από αμφότερες πλευρές

Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει ο ένας τον άλλον για παραβίαση της εκεχειρίας, η οποία συνήφθη πριν από περισσότερες από έξι εβδομάδες. Η Χαμάς δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι «επιδεινούμενες παραβιάσεις» του Ισραήλ επιβάλλουν στους μεσολαβητές και στις ΗΠΑ την ευθύνη να αντιδράσουν και να διατηρήσουν την εκεχειρία. Η εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου στον διετή πόλεμο της Γάζας έχει αμβλύνει τη σύγκρουση, επιτρέποντας σε εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστινίους να επιστρέψουν στα ερείπια της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει αποσύρει τα στρατεύματά του από τις θέσεις τους στην πόλη και η ροή της βοήθειας έχει αυξηθεί.

Ωστόσο, η βία δεν έχει σταματήσει εντελώς. Η Χαμάς επιδιώκει να επιβεβαιώσει τη δύναμή της και ορισμένοι εκφράζουν ανησυχία για μια de facto διαίρεση του εδάφους, όπου οι συνθήκες είναι τραγικές. Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει 316 άτομα σε επιθέσεις στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι τρεις από τους στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας και ότι έχει επιτεθεί σε δεκάδες μαχητές.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούσε στη Γάζα σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατούμενους πολέμου που κρατούσε το Ισραήλ.

Η Χαμάς συμφώνησε επίσης να παραδώσει τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων σε αντάλλαγμα για τα πτώματα 360 Παλαιστινίων μαχητών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί τα λείψανα 25 ομήρων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής, το Ισραήλ έχει επιστρέψει 330 πτώματα Παλαιστινίων.