Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή

Αεροπορική επιδρομή της αεροπορίας του Ισραήλ, εναντίον οχήματος στη Γάζα, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Αλάα Χαντίντι, επικεφαλής της κατασκευής όπλων της Χαμάς, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο Χαντίντι ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επικεφαλής εφοδιασμού στα κεντρικά γραφεία κατασκευής όπλων της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στα ισραηλινά Μέσα. Από την παλαιστινιακή πλευρά γίνεται αναφορά σε πέντε θανάτους, χωρίς να γίνεται αναφορά στα ονόματα ή τις ιδιότητες των νεκρών.

Οι IDF, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, δεν έχουν ακόμη σχολιάσει την επιδρομή. Αξιωματούχος άμυνας του Ισραήλ δήλωσε μόνο ότι η επίθεση στο αυτοκίνητα ήταν απάντηση της παραβίασης της εκεχειρίας νωρίτερα το Σάββατο. Ένας Παλαιστίνιος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ενημέρωσε τον μηχανισμό εποπτείας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πριν από την εκτέλεση της επιδρομής κατά του διοικητή της Χαμάς, αναφέρουν οι Times of Israel.