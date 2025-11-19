Η Χαμάς καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Αΐν αλ Χίλουα, κοντά στη Σιδώνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, καταγγέλλοντας παράλληλα πως ο ισραηλινός στρατός ψεύδεται ισχυριζόμενος ότι το παλαιστινιακό κίνημα εκπαίδευε μαχητές του εκεί (στη φωτογραφία του Reuters/Ali Hankir, επάνω, ασθενοφόρα και οχήματα της πολιτικής προστασίας στην είσοδο του καταυλισμού μετά τη φονική επίθεση).

Η Χαμάς κάνει λόγο για «ξεκάθαρη συκοφαντία και ψέμα που αποσκοπεί στην αιτιολόγηση της εγκληματικής επίθεσης» του ισραηλινού στρατού

«Οι ισχυρισμοί του ισραηλινού στρατού ότι στην πληγείσα τοποθεσία βρισκόταν ‘κέντρο εκπαίδευσης που ανήκε στο κίνημα’ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ξεκάθαρη συκοφαντία και ψέμα που αποσκοπεί στην αιτιολόγηση της εγκληματικής επίθεσής του και στην υποκίνηση μίσους εναντίον των (προσφυγικών) καταυλισμών και του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς.

Υπογραμμίζει ακόμη πως δεν διατηρεί «καμιά στρατιωτική εγκατάσταση σε καταυλισμούς παλαιστίνιων προσφύγων στον Λίβανο».

Σε «ανοικτό γήπεδο»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει επίθεση σε κτίριο, αλλά η Χαμάς υποστηρίζει ότι το πλήγμα σημειώθηκε σε «ανοικτό γήπεδο όπου συχνάζουν νέοι από τον καταυλισμό» και ότι «στο στόχαστρο μπήκε ομάδα νέων παρόντων στο γήπεδο τη στιγμή της επίθεσης».

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που την 27η Νοεμβρίου 2024 έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοικτού πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις στον Λίβανο.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του στρέφονται ως επί το πλείστον εναντίον της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τις αρχές του Λιβάνου πως δεν κάνουν αρκετά για να αφοπλίσουν το σιιτικό κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ