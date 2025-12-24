Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Μαχμούντ Μαρντάουι έγραψε στο Χ ότι έκρηξη που τραυμάτισε ελαφρά νωρίτερα στρατιώτη των IDF στη Ράφα προκλήθηκε από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί.

Ο Νετανιάχου έριξε τις ευθύνες για την έκρηξη στη Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας.

Ο Μαρντάουι επισήμανε ότι: «Ενημερώσαμε τους μεσολαβητές για αυτό».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Breaking: Hamas leader Mahmoud Mardawi said that the Rafah explosion, in which an Israeli soldier was lightly injured, was caused by explosives planted by Israel, adding that the movement informed the mediators accordingly. pic.twitter.com/5XBPjNwTYW — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 24, 2025

Τι λένε οι IDF για το περιστατικό στη Ράφα

Ο αξιωματικός των IDF τραυματίστηκε μετά από έκρηξη που έπληξε ένα θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Namer, το οποίο συμμετείχε σε προσπάθειες εκκαθάρισης των υποδομών της Χαμάς στη συνοικία Τζενίνα της Ράφα, η οποία βρίσκεται στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι IDF κάνουν λόγο για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Δείτε την ανάρτηση στο Χ: