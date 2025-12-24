Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας - Τι απάντησε ο αξιωματούχος της οργάνωσης, Μαχμούντ Μαρντάουι
- Λουί Αραγκόν: Γράφω για τους ανθρώπους που θα με διαβάσουν όταν δεν θα υπάρχω πια
- Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί
- Η Ουκρανία έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα - Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων
- Οχυρώνεται το Λούβρο - Κάγκελα ασφαλείας στα παράθυρα του μουσείου
Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Μαχμούντ Μαρντάουι έγραψε στο Χ ότι έκρηξη που τραυμάτισε ελαφρά νωρίτερα στρατιώτη των IDF στη Ράφα προκλήθηκε από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί.
Ο Νετανιάχου έριξε τις ευθύνες για την έκρηξη στη Χαμάς
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας.
Ο Μαρντάουι επισήμανε ότι: «Ενημερώσαμε τους μεσολαβητές για αυτό».
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Breaking: Hamas leader Mahmoud Mardawi said that the Rafah explosion, in which an Israeli soldier was lightly injured, was caused by explosives planted by Israel, adding that the movement informed the mediators accordingly. pic.twitter.com/5XBPjNwTYW
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 24, 2025
Τι λένε οι IDF για το περιστατικό στη Ράφα
Ο αξιωματικός των IDF τραυματίστηκε μετά από έκρηξη που έπληξε ένα θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Namer, το οποίο συμμετείχε σε προσπάθειες εκκαθάρισης των υποδομών της Χαμάς στη συνοικία Τζενίνα της Ράφα, η οποία βρίσκεται στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.
Οι IDF κάνουν λόγο για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.
Δείτε την ανάρτηση στο Χ:
מוקדם יותר היום, הופעל מטען על כלי רכב משוריין בעת פעילות מבצעית לטיהור מרחב רפיח מתשתיות טרור.
כתוצאה מכך, קצין לוחם נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתו עודכנה
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 24, 2025
- Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει
- Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
- Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική
- Ο Γεραπετρίτης, οι «εφιάλτες» ενός ΥΠΕΞ, τα ελληνοτουρκικά, το Πανεπιστήμιο και ο Ολυμπιακός
- Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί
- Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
- Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα
- Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις