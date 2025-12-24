newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 14:21
Αγνοείται πυροσβέστης στις Σέρρες – Έρευνες για τον εντοπισμό του
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Ισραήλ: O Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας
Κόσμος 24 Δεκεμβρίου 2025 | 15:52

Ισραήλ: O Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας

Ο Νετανιάχου μετά τον τραυματισμό στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό τα βάζει με τη Χαμάς

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα Τετάρτη τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μετά τον τραυματισμό ενός στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα.

Το Ισραήλ «θα απαντήσει αναλόγως» σε ένα συμβάν που συνέβη σήμερα στη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας, κατά το οποίο ένας Ισραηλινός αξιωματικός τραυματίστηκε ελαφρά αφού το στρατιωτικό όχημα που επέβαινε πέρασε πάνω από εκρηκτικό μηχανισμό, υπογράμμισε η ανακοίνωση του γραφείου Νετανιάχου.

Η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρόεδρος.

Δεν κατέστη σαφές αν ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί πρόσφατα, ή αν είχε τοποθετηθεί παλαιότερα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

inWellness
inTown
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί και η συσκευή καταγραφής ήχου – Ανάμεσα στα ονόματα και ένα ελληνικό
Κόσμος 24.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί και η συσκευή καταγραφής ήχου – Ανάμεσα στα ονόματα και ένα ελληνικό

Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Ανάμεσα στα οκτώ θύματα της αεροπορικής τραγωδίας είναι και ένα ελληνικό όνομα

Σύνταξη
‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο
Σοκαριστικό τροχαίο 24.12.25

‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο

Η έκρηξη σημειώθηκε όταν φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία

Σύνταξη
«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο
Κόσμος 24.12.25

«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο

Ο κορυφαίος θεσμός του δικαστικού συστήματος των ΗΠΑ έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε επαρκή νομική βάση που θα δικαιολογούσε τέτοια ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Σικάγο

Σύνταξη
Ρωσία: Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα – Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί
Αναφορές για έκρηξη 24.12.25

Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα - Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Την περιοχή όπου σημειώθηκε το «συμβάν» στη Μόσχα απέκλεισε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο βίντεο από κυκλώματα παρακολούθησης

Σύνταξη
Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία
Δώρα της Befana 24.12.25

Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία

Οι Ευρωπαίοι είναι τόσο όμοιοι όσο και διαφορετικοί. Και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με τρόπους που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά ή τους κάνουν λίγο πιο γενναίους. Και ο κρύος καιρός, το επιτρέπει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;
Και όμως γίνεται 24.12.25

Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;

Μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο, αλλά η Δύση θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντά της αν σεβαστεί την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, στρέφοντας την προσοχή στην κύρια αιτία αστάθειας στην περιοχή: τη συμπεριφορά του Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν: Στέλνει ρωσικό drone πάνω από την Αγκυρα και απειλεί με στρατιωτικά μέσα
Στρατιωτική απειλή 24.12.25

Σκληρό μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν με πτήση ρωσικού drone πάνω από την Αγκυρα

«Περίεργο και επικίνδυνο» περιστατικό, για τον Αχμέτ Νταβούτογλου, η κατάρριψη ενός ρωσικού drone κοντά στην Αγκυρα, σε μια περίοδο έντασης άνευ προηγουμένου ανάμεσα στη Μόσχα και την Αγκυρα.

Σύνταξη
Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα
Μπάσκετ 24.12.25

Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα

NBA και FIBA περνούν στο επόμενο στάδιο του σχεδίου τους, καλώντας ομάδες και επενδυτές και υποσχόμενες ένα πρωτάθλημα που θα συνδυάζει το αμερικανικό μοντέλο με τις ευρωπαϊκές αξίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στο φως της δημοσιότητας την επική Χριστουγεννιάτικη ταινία για φέτος, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφείρη και σε ιδιαίτερο ρόλο τον Τάισον

Σύνταξη
«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ
«Άδικη ζωή» 24.12.25

«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ

Σε ανάρτηση του στο Χ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Έπσταιν «περιέχουν σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Σύνταξη
Ευρώπη: Με μετρητά ή κάρτα – Πώς πληρώνουν οι πολίτες στη γηραιά ήπειρο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Με μετρητά ή κάρτα; Πώς πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε πολλές χώρες της ευρωζώνης, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν την πιο κοινή μέθοδο πληρωμής, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την αξία των συναλλαγών

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές
La Liga 24.12.25

Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ψύχραιμα τις επιλογές της μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν, με το οικονομικό πλαίσιο και τη χρησιμότητα κάθε κίνησης να μπαίνουν πάνω απ’ όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Greek Banks Set Holiday Schedule
English edition 24.12.25

Greek Banks Set Holiday Schedule

The final bank holiday of the festive season will be Tuesday 6 January, marking the Feast of Epiphany.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»
Πολιτική 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»

Ο κ. Κουτσούμπας, άκουσε τα παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας - Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη

Σύνταξη
Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ

Ο 19χρονος επιθετικός της Βάσκο ντα Γκάμα, Ραγιάν, έχει εκτοξεύσει την αξία του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να πιέζουν και τον σύλλογο να στοχεύει σε ιστορικό deal

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
