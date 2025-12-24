Ισραήλ: O Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας
Ο Νετανιάχου μετά τον τραυματισμό στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό τα βάζει με τη Χαμάς
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα Τετάρτη τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μετά τον τραυματισμό ενός στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα.
Το Ισραήλ «θα απαντήσει αναλόγως» σε ένα συμβάν που συνέβη σήμερα στη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας, κατά το οποίο ένας Ισραηλινός αξιωματικός τραυματίστηκε ελαφρά αφού το στρατιωτικό όχημα που επέβαινε πέρασε πάνω από εκρηκτικό μηχανισμό, υπογράμμισε η ανακοίνωση του γραφείου Νετανιάχου.
Η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρόεδρος.
Δεν κατέστη σαφές αν ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί πρόσφατα, ή αν είχε τοποθετηθεί παλαιότερα.
