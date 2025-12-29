Χαμάς: Επιβεβαίωσε τον θάνατο των Αμπού Ομπέιντα, Μοχάμεντ Σινουάρ και άλλων στελεχών της
Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο στελεχών της από επιθέσεις του Ισραήλ, οι οποίες έγιναν τους προηγούμενους μήνες
Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγάς της, Αμπού Ομπέιντα και ο επικεφαλής της στη Γάζα, Μοχάμεντ Σινουάρ σκοτώθηκαν από επιθέσεις του Ισραήλ αυτόν τον χρόνο.
Ο Αμπού Ομπέιντα θεωρούνταν εμβληματική φωνή για την παλαιστινιακή αντίσταση
Οι Ταξιαρχίες Κασάμ προχώρησαν στη σχετική ανακοίνωση σήμερα Δευτέρα. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαίωσε επίσης ότι νεκροί είναι ο Μοχάμεντ Σαμπανάχ, επικεφαλής της Ταξιαρχίας στη Ράφα και δύο άλλα στελέχη της, οι Χακάμ αλ-Ίσι και Ραΐντ Σαάντ.
Τι είχε ανακοινώσει το Ισραήλ για Ομπέιντα και Σινουάρ
Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι είχε σκοτώσει τον Μοχάμεντ Σινουάρ, τον νεότερο αδελφό του πρώην ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.
Τρεις μήνες αργότερα, ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Αμπού Ομπέιντα.
Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι το πραγματικό όνομα του Αμπού Ομπέιντα ήταν Χουθάιφα αλ-Καλούτ.
Η τελευταία ανακοίνωση από τον Αμπού Ομπέιντα έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν το Ισραήλ ξεκίνησε νέα στρατιωτική επίθεση στην πόλη της Γάζας, κηρύσσοντας την περιοχή ως ζώνη μάχης, καθώς κατέστρεψε εκατοντάδες κτίρια κατοικιών και οι Παλαιστίνιοι εγκατέλειπαν μαζικά την περιοχή.
Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η Χαμάς έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο πολλών κορυφαίων στρατιωτικών και πολιτικών στελεχών της τα τελευταία δύο χρόνια:
- Του Γιαχία Σινουάρ, ανώτατου πολιτικού ηγέτη της
- Του Μοχάμεντ Ντέιφ, στρατιωτικού διοικητή της και από τους ιδρυτές των Ταξιαρχιών Κασάμ στις αρχές του ’90
- του Ισμαήλ Χανίγια, πολιτικού ηγέτη της, ο οποίος δολοφονήθηκε από το Ισραήλ στην Τεχεράνη του Ιράν.
