ΜΜΕ στο Ισραήλ υποστηρίζουν ότι οι IDF σκότωσαν τον μασκοφόρο εκπρόσωπο της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα στη Γάζα, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο Αμπού Ομπέιντα είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο για την παλαιστινιακή αντίσταση

Ο Ομπέιντα φαίνεται ότι ήταν ένας από τους στόχους επίθεσης του ισραηλινού στρατού το Σάββατο στην πόλη της Γάζας.

Η Jerusalem Post αναμεταδίδει ρεπορτάζ του σαουδαραβικού καναλιού Al Arabiya που επικαλείται παλαιστινιακή πηγή, η οποία επιβεβαιώνει τον θάνατο του μασκοφόρου εκπροσώπου της Χαμάς.

A Palestinian source tells Al Arabiya that the spokesperson of Hamas’ armed wing, Abu Obeida, has been killed in an Israeli strike a day earlier. #Israel #Palestine https://t.co/20MqkgzsCj — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 31, 2025

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο αφιερωμένο στους νεκρούς ηγέτες της

Η Χαμάς ανάρτησε βίντεο, το οποίο εμπεριέχει αδημοσίευτα πλάνα, φωτογραφίες και δημιουργίες με ΑΙ, αφιερωμένο στους νεκρούς ηγέτες της, ενώ επιβεβαίωσε μετά από μήνες τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, αδελφού του αρχηγού της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

Το βίντεο ξεκινά με τοποθέτηση του Μοχάμεντ Ντέιφ, του επικεφαλής του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς για τον αγώνα των Παλαιστινίων ενάντια στο Ισραήλ σε Γάζα και Δυτική Όχθη.

Σε ένα στιγμιότυπο του βίντεο, σε κοινή συνάντησή τους, μαζί με τον Ντέιφ, διακρίνονται ο Ισμαήλ Χανίγια, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της παλαιστινιακής οργάνωσης, ο Γιαχία Σινουάρ και ο αναπληρωτής διοικητής των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, Μαρουάν Ίσα.

Όλοι τους έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό.

Δείτε το σχετικό βίντεο: