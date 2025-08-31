Επιβεβαίωσε το θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ η Χαμάς

Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς επιβεβαίωσε το Σάββατο 30 Αυγούστου τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, του στρατιωτικού ηγέτη της στη Γάζα, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο.

Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες».

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της οργάνωσης και εκ των εγκεφάλων της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τον Οκτώβριο του 2024.

Το πλήγμα εναντίον του Μοχάμεντ Σινουάρ είχε λάβει χώρα στις 13 Μαΐου κοντά σε νοσοκομείο στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο στόχος ήταν ο Σινουάρ.

Τότε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε χαρακτηρίσει το θάνατο του Σινουάρ ως «βαρύ πλήγμα στο κακό», υπογραμμίζοντας για μια ακόμα φορά ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί πλήρης έλεγχος της περιοχής από το Ισραήλ.

Ο νέος επικεφαλής

Η επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ αφήνει τον στενό συνεργάτη του, τον Αΐζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ – ο οποίος ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας – επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας του ισλαμιστικού κινήματος σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα.