Επιβεβαίωσε το θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ η Χαμάς
Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τον Οκτώβριο του 2024.
- «Πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά οι τιμές στα σχολικά είδη
- Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
- Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
- Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό μοτοσυκλέτας που παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στην Πάτρα
Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς επιβεβαίωσε το Σάββατο 30 Αυγούστου τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, του στρατιωτικού ηγέτη της στη Γάζα, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο.
Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες».
Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της οργάνωσης και εκ των εγκεφάλων της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τον Οκτώβριο του 2024.
Το πλήγμα εναντίον του Μοχάμεντ Σινουάρ είχε λάβει χώρα στις 13 Μαΐου κοντά σε νοσοκομείο στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο στόχος ήταν ο Σινουάρ.
Τότε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε χαρακτηρίσει το θάνατο του Σινουάρ ως «βαρύ πλήγμα στο κακό», υπογραμμίζοντας για μια ακόμα φορά ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί πλήρης έλεγχος της περιοχής από το Ισραήλ.
Ο νέος επικεφαλής
Η επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ αφήνει τον στενό συνεργάτη του, τον Αΐζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ – ο οποίος ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας – επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας του ισλαμιστικού κινήματος σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα.
- «Νετάνιαχου, αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο…» – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
- Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;
- Επιβεβαίωσε το θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ η Χαμάς
- Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει
- Περιπέτεια στο Ιόνιο: Πλοίο που έκανε το δρομολόγιο Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα «πάλευε» με την καταιγίδα
- Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Διέλυσε τους Ίβηρες η ομάδα του Αταμάν (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις