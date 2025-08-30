Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, Shin Bet, υποστηρίζουν ότι σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Γάζα σκοτώθηκε το ο Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη της Γάζας, η οποία είχε στόχο τον εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Ο Αμπού Ομπέιντα, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Χουντάιφα Σαμίρ Αμπντάλα αλ-Καχλούτ, εμφανίζεται πάντα με καλυμμένο πρόσωπο στις δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης και αποτελεί πρόσωπο-σύμβολο στη Λωρίδα της Γάζας. Ο θάνατός του δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

According to unconfirmed reports, the target of the airstrike on the Rimal neighborhood in western Gaza City was Al Qassam Brigades spokesman Abu Obeida. pic.twitter.com/Dz2AToTh5p — Ph.Gritti (@Philipp27960841) August 30, 2025

«Επιφυλακτική αισιοδοξία»

Ανώνυμες πηγές ασφαλείας στο Ισραήλ, αναφέρουν τα ΜΜΕ, εκφράζουν «επιφυλακτική αισιοδοξία» για την έκβαση της επιδρομής στη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπάρχει αισιοδοξία, έχουμε αξιολογήσει με προσοχή ότι η κατεύθυνση είναι θετική», δήλωσε πηγή ασφαλείας στο ισραηλινό Channel 12.

Άλλη πηγή που μίλησε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, είπε ότι το αποτέλεσμα της επιδρομής «φαίνεται καλό».