Η Χαμάς απέρριψε το βράδυ χθες Τρίτη τις δηλώσεις του ισραηλινού στρατού σε σχέση με την επιδρομή σε νοσοκομείο της Γάζας τη Δευτέρα κατά την οποία σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισλαμιστικού κινήματος (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η προκαταρκτική έρευνα του ισραηλινού στρατού «αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή»

The world’s dirtiest terrorist army.

The paramedic, patient, journalist and child are killed in bombing hospitals and live broadcasts in front of cowardly world leaders such a heinous crime in Nasser Hospital in #Gaza! pic.twitter.com/ofrLgiLRrr — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) August 25, 2025

Αντιδρώντας στην «προκαταρκτική» έρευνα του ισραηλινού στρατού που εξηγεί ότι είχε βάλει στο στόχαστρο μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς στη ζώνη του νοσοκομείου Νάσερ και τη χρησιμοποιούσε «για να παρακολουθεί τις ενέργειες των (ισραηλινών) δυνάμεων», το ισλαμιστικό κίνημα δήλωσε ότι πρόκειται για «αβάσιμο ισχυρισμό, που στερείται οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, και αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Επιστολή εκατοντάδων διπλωματών

Χθες Τρίτη, δημοσιεύτηκε ανοιχτή επιστολή, που υπογράφουν 209 πρώην πρεσβευτές της ΕΕ, ανώτεροι διπλωμάτες και πρέσβεις κρατών μελών της Ενωσης, με την οποία ζητείται η λήψη άμεσων μέτρων για τον πόλεμο στη Γάζα και τις παράνομες ενέργειες του Ισραήλ στη Δυτική Οχθη.

Οπως γράφει ο βρετανικός Guardian, στην επιστολή αναφέρεται πως εάν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική δράση, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα μεμονωμένα ή σε μικρότερες ομάδες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του διεθνούς δικαίου, ενώ προτείνει εννέα πιθανές προσεγγίσεις (περισσότερα εδώ).