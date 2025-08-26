Γάζα: «Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για το μακελειό του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ
«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό» για τη νέα σφαγή που προκάλεσε το Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, σκοτώνοντας μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και δημοσιογράφους.
Η καναδική διπλωματία καταδίκασε το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που εξαπολύθηκε χθες Δευτέρα εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον είκοσι ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφους, θυμίζοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους αμάχους σε εμπόλεμες ζώνες (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Την ώρα που επιχειρούσαν τα σωστικά συνεργεία οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν για δεύτερη φορά το νοσοκομείο
«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό για το ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους και πολλούς αμάχους, ανάμεσά τους τραυματιοφορείς και αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας. Οι επιθέσεις αυτού του είδους είναι απαράδεκτες», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Το Ισραήλ βομβάρδισε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα. Την ώρα που επιχειρούσαν τα σωστικά συνεργεία οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν για δεύτερη φορά με την επίθεση να καταγράφεται σε κάμερα.
Επίθεση και… στη διάσωση
Η πρώτη επίθεση πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στόχευσε το πάνω μέρος του νοσοκομείου Νάσερ, σκοτώνοντας τον φωτορεπόρτερ του Reuters.
Η δεύτερη επίθεση έγινε όταν διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλος κόσμος είχαν σπεύσει στο σημείο της πρώτης επίθεσης.
Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι ένας οδηγός ασθενοφόρου σκοτώθηκε και άλλοι επτά διασώστες τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να ανασύρουν τραυματίες και νεκρούς από την πρώτη επίθεση (περισσότερα εδώ).
