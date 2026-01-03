Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου

Περίπου ένα μήνα πριν η Χαμάς εξαπολύσει την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει το ποσό των κεφαλαίων που μεταφέρει στη Χαμάς στη Γάζα, μετά τις απειλές της οργάνωσης για βίαιη κλιμάκωση, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth την Παρασκευή.

Το αίτημα, που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο, μεταβιβάστηκε στον απεσταλμένο του Κατάρ στη Γάζα, Μοχάμεντ αλ-Εμάντι, εκ μέρους της κυβέρνησης, από τον πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet της Νότιας Περιφέρειας, τον συντονιστή των κυβερνητικών δραστηριοτήτων του Ισραήλ στα Εδάφη και άλλους ισραηλινούς εκπροσώπους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Ιερουσαλήμ.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι περίπου ένα μήνα πριν από τη συνάντηση, ένας άλλος ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ συναντήθηκε με τον τότε ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ στη Γάζα για να προετοιμάσει τις συνομιλίες του αλ-Εμάντι με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κατά την αναχώρησή του από τη Λωρίδα, το Κατάρ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι η Χαμάς επιδιώκει να διατηρήσει τη σταθερότητα, όπως μετέφερε η Haaretz.

Η έρευνα της Shin Bet για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025, ισχυρίστηκε ότι η χρηματοδότηση του Κατάρ βοήθησε στην οπλοποίηση της Χαμάς. «Η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε αυτά τα χρόνια για να ενισχύσει τη στρατιωτική της δύναμη, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη στρατηγική υποστήριξη του Ιράν και στη χρήση των κεφαλαίων που προήλθαν από το Ιράν και το Κατάρ», ανέφερε η έκθεση.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η Χαμάς διοχέτευσε χρήματα στην στρατιωτική της πτέρυγα

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τον Μάρτιο ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα των υπηρεσιών ασφαλείας, από τον Μάρτιο του 2022 η Χαμάς διοχέτευσε 4 εκατομμύρια δολάρια στη στρατιωτική της πτέρυγα. Όμως το ποσό δεν αντιστοιχεί στα «δισεκατομμύρια που κατέχει η Χαμάς» στα οποία αναφέρονταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγές στο γραφείο του πρωθυπουργού πρόσθεσαν, ωστόσο, ότι στον Νετανιάχου δεν είχε ποτέ υποβληθεί έγγραφο των μυστικών υπηρεσιών που να αναφέρει ότι η χρηματοδότηση που μεταφέρθηκε στη Γάζα από το Κατάρ προοριζόταν για τρομοκρατικές ενέργειες.

Ο Νετανιάχου είχε αρνηθεί στο παρελθόν ότι τα χρήματα που μεταφέρθηκαν από το Κατάρ στη Γάζα χρησιμοποιήθηκαν για «τρομοκρατικούς σκοπούς» και ισχυρίστηκε ότι η στρατιωτική ενίσχυση της Χαμάς κατέστη δυνατή κυρίως χάρη στη λαθραία διακίνηση όπλων από την Αίγυπτο.

Όλα δείχνουν πως η Χαμάς έπαιξε το χαρτί της «βίαιης κλιμάκωσης», ώστε να πείσει το Ισραήλ να προτείνει το ίδιο στο Κατάρ για την μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην Χαμάς. Κάτι που ταίριαζε με το μοτίβο της αποδυνάμωσης της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν γνωστό πως είχε βαθιά κατανόηση για τον τρόπο που σκέφτονταν οι ισραηλινοί πολιτικοί και στρατιωτικοί.

Δεκάδες εκατομμύρια διοχετεύονταν στη Χαμάς με βαλίτσες

Με την πάροδο των ετών, αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας υποψιάζονταν ότι η Χαμάς εκμεταλλευόταν τη βοήθεια του Κατάρ προς τους πολίτες για να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Μεταξύ 2018 και 2021, όταν ο Νετανιάχου ήταν πρωθυπουργός, δεκάδες εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν στη Γάζα σε μετρητά, μέσα σε βαλίτσες, γεγονός που δυσχέραινε τον εντοπισμό τους και την εξασφάλιση ότι δεν κατέληγαν εν μέρει στα χέρια ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς, οι οποίοι θα τα κατεύθυναν προς άγνωστους σκοπούς.

Επιπλέον, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, αν και ο δηλωμένος σκοπός της χρηματοδότησης από το Κατάρ ήταν πολιτικός, η παροχή της χρηματοδότησης επέτρεψε στο Κατάρ να διοχετεύσει κεφάλαια στη Χαμάς, τα οποία αρχικά είχαν προοριστεί για πολιτικούς σκοπούς, σε όπλα και στρατιωτική ετοιμότητα.